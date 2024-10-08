Что является основой взаимодействия в СНГ, рассказала эксперт Александра Перминова

СНГ - это страны, которых связывает друг с другом общая история, поэтому недаром одним из важных заявлений саммита СНГ, прошедшего в Москве 8 октября, стало Обращение к народам стран СНГ и мировой общественности по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Какая главная основа взаимодействия есть в Содружестве, рассказала научный сотрудник Центра центральноазиатских исследований ИКСА РАН Александра Перминова: "Историческая правда и отсутствие фальсификаций, переписывание истории - это одна из основ взаимодействия, в том числе культурного и гуманитарного в рамках СНГ. Это и образовательный вектор, и сотрудничество культурное (музеи, экспозиции, воспоминания, вечера памяти)".