Что заложено в указе № 342: цифры, которые определят жизнь Беларуси в 2027 году

Подписан документ, который определяет, как будет жить страна в 2027 году. В нем - вся логика 2027 года, разложенная по полочкам. Не какие-то там абстрактные "стратегии" и "концепции", а конкретные цифры: ВВП - 101,9 %, инвестиции - плюс 3,1 %, экспорт - плюс 2,9 %, доходы населения - плюс 3 %, инфляция - не выше 6 %. За этими процентами - модернизация заводов, новые рынки, зарплаты и цены.

Цифры решают: экономические ориентиры на 2027 год

Указ № 342 - практически скелет экономической политики на 2027 год. Есть конкретные параметры. Рост ВВП - это конкретная задача, под которую выстроена вся цепочка.

Хотите ВВП? Тогда инвестиции. Хотите инвестиции? Тогда модернизация. Хотите модернизацию? Тогда 650 проектов. Все связано, все логично. Министр экономики ранее обозначил три принципа: строить быстрее, вводить мощности скорее, получать эффект раньше.

За этим стоит 650 инвестпроектов - региональных и отраслевых планов на следующий 2027 год. Крупнейшие флагманы - МАЗ, БЕЛАЗ, МТЗ, "Белнефтехим" - прошли глубокое технологическое обновление. И это не разовая акция, а система.

Износ основных средств в промышленности когда-то достигал 75-80 %. Сейчас коэффициент годности на передовых предприятиях - 60-80 %. Пирамида, как говорят специалисты, перевернулась. Страна перестроила экономический и промышленный фундамент.

Около 70 % всех инвестиций планируется направить на техническое перевооружение предприятий реального сектора - на станки, линии - то, что реально производит продукцию.

Логика такая: хочешь экспорт - модернизируй производство, хочешь доходы - модернизируй производство и принципы продаж.

Особый акцент - на экспорте услуг, который должен расти почти в два раза быстрее товарного. IT-сфера, туризм, транспорт, образование, медицина - вот драйверы. То есть страна делает ставку не только на тракторы и удобрения, она делает ставку и на то, что можно продавать без трубы и месторождений, - на мозги, сервис - то, что называется "несырьевой экспорт".

Теперь самое интересное - доходы. Плюс 3 %. Здесь ключевой момент - инфляция не выше 6 %. Что происходит с ценами? В июне 2026 года инфляция замедлилась до 4,3 % - это самый низкий уровень с октября 2023 года.

То есть цены не просто "не растут быстро", они растут все медленнее. И это - не случайность, а результат, потому что если ты хочешь, чтобы доходы населения росли, надо сдерживать инфляцию. Если ты хочешь, чтобы зарплаты не съедались ценами, ты должен держать инфляцию. Средняя зарплата по экономике должна вырасти в реальном выражении, то есть не "на бумаге", а с поправкой на цены.

Юлия Абухович, аналитик:

"Это нормальные по экономическим параметрам темпы инфляции, и мы видим, что по сравнению с прошлым годом параметр темпа инфляции снижен на 1 %, то есть мы реально достигаем тех параметров, при которых цены будут расти в соответствии с установленными прогнозами. Опять-таки никаких потрясений не ожидается, это будет такой нормальный экономический процесс, потому что мы прекрасно понимаем, что инфляцию полностью избежать нельзя, потому что очень многие товары, услуги, сырье мы привозим из-за границы, из-за рубежа, от наших партнеров. Все те колебания ценовые, экономические потрясения, которые происходят на территории наших партнеров, они будут отражаться на цене сырья, продуктов, которые ввозятся в Республику Беларусь, соответственно, будут отражаться на цене готовой продукции".

Мечтать могут все, а вот планировать - только те, кто собирается действовать. Указ № 342 - это своего рода план и система. Инвестиции тянут производство, производство тянет экспорт, экспорт тянет доходы, доходы тянут внутренний спрос, а внутренний спрос тянет экономику - круг замкнулся.

В этом круге - не "абстрактные ценности", а конкретные вещи - заводы, дороги, зарплаты, цены. За каждой цифрой - решения, работа, люди. И это самое важное. Цифры не растут сами, их растят.