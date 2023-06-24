Что Беларусь хочет "словить" в Африканском и Азиатском регионах, спросили у министра иностранных дел

География визитов главы белорусской дипломатии в последние полгода - это Африка и Пакистан. Про эти страны скептики часто говорят, мол, там нечего ловить. А что Беларусь хочет "словить" в этих регионах, в проекте "Вопрос номер один" спросили у министра иностранных дел Беларуси Сергея Алейника.

По мнению главы внешнеполитического ведомства, многие считают, что Азия и Африка - это достаточно далекая география, но на самом деле это не так. "Это страны, с которыми нам действительно удается не только найти общий язык и общее понимание текущих особенностей развития мира, но выстроить довольно прагматичные взаимовыгодные отношения, - сказал чиновник. - В этих странах мы находим большее понимание, чем с целым рядом наших ближайших соседей к западу от Бреста. И это качественным образом подчеркивает те возможности, которые открываются в странах и регионах Азии и Африки".

Сергей Алейник отметил, что сегодня Африка - это уже не те страны, которые были 50 лет назад. "Это современные, высокоразвитые государства, которые тоже знают цену своему суверенитету, своей независимости. Они тоже ищут пути ухода от монозависимости от тех или иных стран, которые порой навязывают им не только какую-то политическую линию, но и иногда и экономический путь развития, - сказал он. - Поэтому сегодня наши интересы с этими странами совпадают, и мы видим большие реальные перспективы в расширении сотрудничества со странами Азии, Африки и Латинской Америки".

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Министр привел пример по Пакистану, где исторически прекрасно знают белорусские тракторы. "Мы поставляли туда тракторы с 1960 года, со времен СССР. На протяжении 16 лет в Пакистане функционировали сборочные производства белорусских тракторов. Сегодня Пакистан проявляет интерес к наращиванию поставок нашей сельскохозяйственной техники, не только тракторов. Они ассоциируют нашу страну с возможностью решения вопросов своей продовольственной безопасности, - подчеркнул Сергей Алейник. - Емкость рынка Пакистана на сегодняшний день составляет 60 тыс. единиц сельскохозяйственной техники. И та ниша, которая открывается для нас, она весьма и весьма широка".