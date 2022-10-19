Что Беларусь покупает у Узбекистана и что поставляет на рынок стран Центральной Азии

Уже идут поставки свежих овощей и фруктов из Узбекистана. Мы помогаем нашим партнерам и отгружаем нашу сельскохозяйственную технику, трактора, МАЗы. Отрадно, что наш "Атлант" тоже прирастает в объеме отгрузок в Узбекистан. И наши холодильники, стиральные машины тоже уже присутствуют в Узбекистане.

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома