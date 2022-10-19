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Что Беларусь покупает у Узбекистана и что поставляет на рынок стран Центральной Азии
Рынок стран Центральной Азии заинтересован в товарах и услугах, которые предлагает белорусская столица. Об этом заявлено в мэрии во время встречи заместителя председателя Мингорисполкома Надежды Лазаревич с временным поверенным в делах Узбекистана в Беларуси Рахматуллой Назаровым. Представители Ташкента делают акцент на такие сферы, как туризм и медицина. Обсудили также возможность создания торговой площадки в Узбекистане, где белорусские производители в первую очередь будут реализовывать мясо-молочную продукцию, а также ремесленнические изделия.
Кроме того, в нашей столице может появиться торговый дом узбекских товаров. Большой интерес для Минска представляют фармацевтическая промышленность Узбекистана, поставки текстильного сырья и хлопка.
Уже идут поставки свежих овощей и фруктов из Узбекистана. Мы помогаем нашим партнерам и отгружаем нашу сельскохозяйственную технику, трактора, МАЗы. Отрадно, что наш "Атлант" тоже прирастает в объеме отгрузок в Узбекистан. И наши холодильники, стиральные машины тоже уже присутствуют в Узбекистане.
За последние полгода товарооборот между Минском и Узбекистаном вырос. Например, наш экспорт в эту страну увеличился на 30 %.
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