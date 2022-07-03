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Что белорусы больше всего ценят в своей стране?
Белорусы гордятся своей армией и своей страной, знают, какой ценой досталось мирное небо над головой. Перед глазами пример соседних государств, поэтому мы и не готовы потерять то, к чему пришли за годы суверенитета. Мнения жителей регионов.
Мы знаем примеры соседних и не только стран, которые формально, конечно же, являются суверенными государствами, со всеми атрибутами. Но по факту являются не субъектами, а объектами. То есть, ими кто-то руководит, мы построили по-настоящему суверенное государство. Мы заслужили, выстрадали, заработали это сами. Тем выше ценность этой независимости, нашего суверенитета.
Могу сказать только спасибо нашему государству. В свое время мы, будучи молодой семьей, построили дом. За счет государства высшее образование получили, сейчас работаем. Мы должны ценить все, что имеем, гордиться своей страной и беречь то, что у нас есть.
Она дала мне и жизнь, и возможность стать настоящим мужчиной. Я прибыл сюда солдатом. Участвовал в чехословацких событиях, в Афганистане. Родина, конечно, оценила. Я награжден орденом Красной Звезды.
А как можно не любить нашу синеокую страну? Во-первых, за ее людей: у белорусов свой менталитет. Это доброжелательность, это трудолюбие, и это безграничная любовь к своей Беларуси.
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