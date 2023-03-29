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Что белорусы ждут от ежегодного Послания Президента?
На что будут сделаны основные акценты в регионах? Что ожидают белорусы и что их интересует? Своими мнениями в ожидании Послания Президента народу и Национальному собранию поделились жители страны:
Я бы хотела, чтобы в своем Послании Президент затронул главную тему - как каждый из нас будет себя ощущать в этом новом мироустройстве. Хочу услышать некие задачи для общественников в части построения гражданского общества. Я думаю, что будут озвучены некие международные проекты, в которых будет участвовать наша республика.
Тема мира - это самый главный вопрос. У меня мама пережила войну. И я это из первых уст слышала. Не просто по истории, что изучали, а именно то, что пережили люди.
Очень важные вопросы сейчас стоят политические, экономические, связанные с небывалым санкционным давлением, с внешней угрозой. Я уверен, что глава государства даст посыл, что мы можем уверенно смотреть вперед. Это самое главное, чего ожидаю.
Наш Президент всегда умеет сказать свое резкое слово. И мне кажется, что будет что послушать. Самое главное - стабильность. Хочется, чтобы был покой в семье и в стране.
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