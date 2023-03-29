Что белорусы ждут от ежегодного Послания Президента?

Я бы хотела, чтобы в своем Послании Президент затронул главную тему - как каждый из нас будет себя ощущать в этом новом мироустройстве. Хочу услышать некие задачи для общественников в части построения гражданского общества. Я думаю, что будут озвучены некие международные проекты, в которых будет участвовать наша республика.