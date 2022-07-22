Что будет, если проглотить жевательную резинку?

Некоторые родители пугают детей тем, что, если проглотить жевательную резинку, желудок не сможет ее переварить и жвачка навредит организму. О том, правда ли это, рассказал врач-гастроэнтеролог, пишет sb.by.



Специалист объяснил, что не стоит верить в популярный миф, поскольку жевательная резинка выходит из организма естественным путем. По его словам, производители жвачки предусматривают, что ее могут случайно проглотить. Однако намеренно делать это не нужно.



"Ни к чему не прилипает и нигде не задерживается. В итоге жевательная резинка выходит естественным путем", - прокомментировал гастроэнтеролог популярный миф. Он добавил, что, несмотря на это, злоупотреблять жвачкой все же не стоит. По словам врача, она содержит вещества, которые провоцируют избыточный рост бактерий в кишечнике. Это может привести к изжоге и другим неприятным ощущениям.



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