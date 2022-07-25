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Что будет, если развязать руки рыбным браконьерам
Глава Госинспекции по охране животного и растительного мира Беларуси в проекте "Разговор у Президента" рассказал, что около 70 % нарушений - это нарушения в сфере рыболовства, чуть больше - лесопользовании и несколько ниже - охота.
"Разговор у Президента" с Юрием Тертелем здесь
"На сегодняшний день правознание белорусов повышается. Это нетерпимость к правонарушениям. Мы имеем оперативно-дежурную службу. На телефон доверия мы получаем своевременные сигналы и реагируем на них", - рассказал глава ведомства.
В первом полугодии 2022 года государственной инспекцией выявлено:
⇒903 нарушения правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства;
⇒97 нарушений с признаками уголовно наказуемых деяний;
⇒изъято всего 6496 сетей общей длиной 260,82 км.;
⇒2 228 запрещенных орудий рыболовства;
⇒3.8 тонны незаконно добытой рыбы.
"Оперативность и принятые предупредительные и профилактические меры по предотвращению нарушений в сфере рыболовства позволили изъять значительное количество незаконных орудий рыболовства, тем самым сохранить рыбные ресурсы", - констатировал Юрий Тертель.
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