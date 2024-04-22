Что будет грозить белорусам, если вовремя не успеть переоформить ИП в юрлицо?

По словам специалиста, еще полтора года на осознание, обдумывание, выстраивание своей собственной дорожной карты по переходу из одного формата в другой. Вспокойном режиме определиться с дальнейшим форматом своей работы можно до 31 декабря 2025 года. "Если после данной даты индивидуальный предприниматель продолжит вид деятельности, который не будет поименован перечнем расширенных видов, то такая деятельность на территории Республики Беларусь запрещена", - отметила она.