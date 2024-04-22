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Что будет грозить белорусам, если вовремя не успеть переоформить ИП в юрлицо?
Гражданам Республики Беларусь дают возможность переоформить документы до 31 декабря 2025 года. Об этом в программе "Панорама" рассказала замдиректора Департамента по предпринимательству Министерства экономики Беларуси Ирина Бабаченок.
По словам специалиста, еще полтора года на осознание, обдумывание, выстраивание своей собственной дорожной карты по переходу из одного формата в другой. Вспокойном режиме определиться с дальнейшим форматом своей работы можно до 31 декабря 2025 года. "Если после данной даты индивидуальный предприниматель продолжит вид деятельности, который не будет поименован перечнем расширенных видов, то такая деятельность на территории Республики Беларусь запрещена", - отметила она.
Полное интервью о новых подходах к регулированию предпринимательской деятельности смотрите в видео.
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