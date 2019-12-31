Что будет по-новому в 2020?

Впереди два выходных дня, новый рабочий год начнется 3 января. И многое действительно будет по-новому. Изменится система начисления зарплаты бюджетникам. Количество позиций в расчетном листке уменьшится, но вот суммы вырастут. Капитальный ремонт, проживание в общежитии, перевод арендного жилья в социальное - все нюансы описаны в обновленном Жилищном кодексе. В январе вступят в силу новации еще одного кодекса - Трудового. Кроме того, в этом году стартует новая программа семейного капитала. Обо всех тонкостях наши корреспонденты расскажут в ближайшие дни в "Панораме". Какие новшества еще принесет 2020? Их в специальном обзоре собрал Антон Малюта.



Наступление Нового года - событие всегда долгожданное. Связано это не только с праздничной атмосферой, но и с надеждами на позитивные изменения в экономике или социальной сфере. Традиционно с 1 января. Масштаб изменений разный, но мы, журналисты, стараемся фиксировать любые новации, если это касается наших граждан. Например, ежегодно власти пересматривают значение минимальной заработной платы. В очередной раз она увеличилась - теперь до 375 рублей. Ниже этой суммы наниматель работнику платить не может.





Новая базовая величина

С началом нового года в Беларуси новая базовая величина. Она выросла до 27 рублей. В прошлый раз ее пересматривали 1 января 2019 и установили на уровне 25,5. От базовой зависят пособия и стипендии - их пересчитают, так что студенты точно будут в плюсе. С другой стороны, вырастут пошлины и штрафы, так что для водителей - дополнительная мотивация ездить по правилам.

Снижение таможенной пошлины за перевес товара

К слову, о пошлинах. За перевес посылок из-за границы теперь нужно будет заплатить в два раза меньше - это касается всех стран ЕАЭС. Также по-новому будем ввозить и неделимые товары весом больше 35 килограммов. Деньги возьмут только за вес или стоимость сверх положенных, а не за весь товар, как было до этого.

Деньги можно будет обналичить в кассах магазинов

10 базовых величин - именно такую сумму за один раз теперь можно обналичить в кассах магазинов. Пока не во всех, и касается это сельской местности и окрестностей небольших населенных пунктов. Так разгрузят отделения почты и банков. А уже через два года нововведение будет действовать по всей стране.

Доктора наук и профессора получат прибавку к пенсии

В стране продолжается поэтапное повышение пенсионного возраста. Теперь мужчины будут выходить на заслуженный отдых в 62 года, женщины - в 57. Одновременно вырастет и страховой стаж - то есть минимальный период, за который нужно платить взносы в фонд социальной защиты населения. К слову, в следующем году белорусы, у которых есть степень доктора наук и ученое звание профессора, будут получать солидную надбавку к пенсии. Главное условие - не работать на заслуженном отдыхе.

Обменять старые купюры на новые теперь можно только в Нацбанке