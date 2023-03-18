Что будет с организмом, если не есть рыбу?

Если вы исключите из своего рациона рыбу и морепродукты, то в организме будет дефицит белка и жира. Поэтому важно восполнять недостаток с помощью других продуктов,подчеркнуланутрициолог Ксения Черная.



"Если вы убираете из рациона какой-либо продукт, который дает нам макро- и микроэлементы, необходимо подумать, как обеспечить ими организм", - отметила нутрициолог.



Основная польза рыбы - в содержании белка. Альтернативным его источником может быть мясо, птица, яйца. Рыба также богата содержанием жира. К примеру, в сельди, скумбрии или лососе есть полезные омега-3 жиры. Они также есть в яйцах или в источниках растительного происхождения - масле.



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