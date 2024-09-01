Что будет с Павлом Дуровым и Telegram - в рубрике "Катюшин расчет"

Неделю назад частный борт бизнесмена приземлился в аэропорту Франции. Основателя мессенджера задержали. Суд постановил ему французские каникулы под залог в 5 миллионов евро и предъявил обвинения по 6 уголовным статьям.

Дурову вменяют, что Telegram стал источником распространения фейковых новостей. Странная ситуация, но в 2020-м, когда ровно то же самое, но в адрес не Дурова, а создателей отдельных ныне экстремистских телеграм-каналов, говорили мы. Это называли посягательством на свободу слова.

Еще: в 2018-м российские спецслужбы также требовали шифры от мессенджера, который использовался террористами, как сейчас требуют их французские коллеги. А Роскомнадзор завел речь о блокировке. Это тоже называлось ущемлением прав и свобод.

Какие вопросы ставит кейс Дурова перед блюстителями демократии и существует ли слово без контроля? Разбиралась Екатерина Тихомирова.

Покушение на свободу

Что есть свобода слова? Кем она регламентирована? Где заканчивается и начинается преступление? Кейс Дурова поднимает очень много вопросов, и, пожалуй, главный системный - политический. Это огромная дистанция между словами и действиями блюстителей демократии.

В 2018-м Роскомнадзор завел речь о блокировке мессенджера Telegram в стране. Спецслужбы требуют предоставить ключи от шифрования платформы ибо с 2014 года Telegram активно используется террористами, в том числе из "Исламского государства". Из окон летят бумажные самолетики в поддержку свободы слова. ОБСЕ, еврочиновники - Запад единым фронтом выступают против блокировки и за Telegram как площадку для свободы слова в России.

Судьба - девушка, которая любит сопоставлять события. 6 лет спустя. Самолет Дурова вместе с этой свободой слова приземлился в Париже. Говорят, по личному приглашению Макрона. За несколько минут до приземления борта французское правосудие выдает ордер на арест Дурова.

Под белы рученьки основателя Telegram пакуют французы. Требуют от него ключи от шифрования. Итог - обвинение по 6 статьям. Среди них - за отказ по запросу органов Франции предоставлять необходимые для перехвата информации в Telegram документы.





Вменяют в вину и то, что распространители детского порно, наркодилеры и организованные группы мошенников использовали в своей преступной деятельности мессенджер Telegram. То есть кроме пункта 2, сам лично Дуров в этих преступлениях участия не принимал.

Однако сравним. Вот пост одного европейского ресурса, который в приличном обществе называть неприлично. В 2018-м - памятка для тех, кто не готов мириться с цензурой. В 2024-м - место процветания насилия и экстремизма! Среди прочего, это уже подчеркивают французские журналисты, платформа Telegram стала местом распространения фейковых новостей. Серьезно? То есть, когда об этом говорила Беларусь, Россия - это было ущемлением свободы слова, а теперь?

На Западе сегодня люди живут иллюзией свободы. Они понимают, что им в рамках определенных границ дают жить, работать, что-то созидать, что-то разрушать и так далее. Но как только они делают тот продукт, который интересен государству, будь то индустрия, будь то масс-медиа, будь то информационные технологии. Этот продукт очень быстро может перейти к той или иной западной стране, которая изъявит желание добиться того, чтобы у этой страны у спецслужб был контроль над этими материалами над компаниями и так далее. Поэтому да, сегодня Запад, как бы он ни высмеивал демократию в других странах, является первым поборником демократических принципов самих Соединенных Штатов. И сегодня нужно сказать да, говоря и про коллективный Запад, в виде Европы и Соединенных Штатов, что и они, и их союзники давно уже забыли те конституционные основы, на которых должна держаться та демократия. Александр Ионов, глава антиглобалистского движения России, правозащитник

Когда речь заходит о свободе слова на Западе - эта свобода весьма номинальная и не касается свободы от западных спецслужб. Как можно оставить независимым и бесконтрольным такой источник информации (раз) и источник распространения этой информации (два)?!

Кулуарно все говорят о том, что эта операция планировалась не только Францией, но и другими западными спецслужбами. Ведь ранее мы все помним, что основные претензии к Telegram возникли сначала у агентства по ценным бумагам Соединенных Штатов, а до этого Дурову очень активно предлагали сотрудничество по линии ФБР и ЦРУ для того, чтобы он раскрывал определенные вещи, связанные с разведкой. Александр Ионов, глава антиглобалистского движения России, правозащитник

После задержания Дурова своих подельников неожиданно начал сдавать Цукерберг - основатель Meta (или бывшего Facebook и Instagram). Не то чтобы открыл секрет, а скорее, исповедался. Или создатель Меtа переметнулся - переобулся в преддверии президентских выборов в США?!

Цукерберг сознался, что администрация Джо Байдена цензурировала контент в его социальных сетях. Требовалось подвергнуть цензуре сообщения о COVID-19, а также удалить неудобные для семьи подробности о содержимом ноутбука сына Байдена - Хантера, точнее, его связи с украинской корпорацией Burisma, а также свидетельства вовлеченности сына президента США в криминальную деятельность. Так каков же будет ответ на вопрос: есть ли свобода слова на Западе? Или слово существует в жестких рамках и подконтрольно правительствам демократии, которые и определяют, кому и что можно говорить?