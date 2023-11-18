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Что будет с популярными приложениями такси - в проекте "Вопрос номер один"
Как в Беларуси будут контролировать пассажирский транспорт? Когда Белавиа собирается купить российский самолет? И ждет ли белорусов повышение тарифов на железной дороге? Обо всем этом спросили у министра транспорта и коммуникаций Алексея Ляхновича. Один из главных вопросов -ждет ли сектор частных перевозок ужесточение правил работы с учетом подготовленного проекта указа, регулирующего отношения в этой сфере?
Министр транспорта и коммуникаций рассказал, сложно ли будет попасть в реестр легальных перевозчиков. По его словам, человеку надо в электронном виде обратиться в транспортную инспекцию и предоставить определенные документы. Далее он должен подписать изаверить электронной цифровой подписью. Если все документы в порядке, по заявительному принципу попадает в реестр.
Отвечая на вопрос, заставят ли маленькие компании стать большими, Алексей Ляхнович заверил, что об этом речь не идет. "Здесь другая ситуация. Если брать автомобили такси, ситуация, когда парк насчитывает 2 тыс. автомобилей, а наемных водителей всего два человека. И такие компании тоже есть, к сожалению. Более того, есть компании, которые работают с таким парком автомобилей 2-3 месяца, потом перерегистрируются, делают другое название, машины переводят на другую компанию, не уплачивают налоги", - обратил внимание на проблему Алексей Ляхнович.
Что будет с популярными приложениями такси? Какие санкции будут ждать тех, кто проигнорирует реестр? И на чем ездит сам министр транспорта? Обо всем этом и не только сегодня вечером в программе "Вопросномер один" на"Беларусь 1".
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