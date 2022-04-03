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Что будет с ценами в Беларуси, обсудили эксперты "Клуба редакторов"

Продовольственная безопасность впервые за 90 лет актуальный вопрос для Соединенных Штатов и шок для европейских потребителей. Эхо санкционной риторики Запада заставляет прислушаться к тому, что говорит Москва. За парадом ограничений и высокопарных слов о демократии некоторые политики упустили главное: нормальную жизнь собственных граждан.

Как Беларусь перестраивает свою экономику под новую торговую реальность, и что будет с ценами у нас? Смотрите полный выпуск "Клуба редакторов" на YouTube-канале Агентства теленовостей.

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