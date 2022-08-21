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Что будет с заработными платами белорусов к концу года?

Несмотря на санкционную политику западных стран,экономика не ухудшается, она наоборот становится устойчивее. Из-за увеличения сальдо внешнеторгового баланса,в страну не прекращается приток валюты, укрепляется валютный рынок. Также эти процессы формируют уровень дохода населения.

Дмитрий Ярошевич, замминистра экономики Беларуси:Важный показатель - это заработная плата населения, она действительно несколько меньше, чем 100 % - реальное выражение - 99,7 %, но опять же это почти 100 %. Я думаю, по результатам года она будет на уровнепо меньшей мерепрошлого года. Мы для этого всебудем делать.

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