Что будет с заработными платами белорусов к концу года?

Дмитрий Ярошевич, замминистра экономики Беларуси: Важный показатель - это заработная плата населения, она действительно несколько меньше, чем 100 % - реальное выражение - 99,7 %, но опять же это почти 100 %. Я думаю, по результатам года она будет на уровнепо меньшей мерепрошлого года. Мы для этого всебудем делать.