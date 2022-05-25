Что будет со ставками по кредитам в Беларуси, рассказал Роман Головченко

Государство делает все возможное для продовольственной безопасности населения и насыщения внутреннего рынка.



Беларусь избежала резкого скачка цен на фоне общемирового кризиса. Удалось стабилизировать и последствия гибридных атак на нашу страну в 2020 году. Например, прекратить отток с депозитных вкладов, к которому призывали деструктивные ресурсы. Более того, сегодня белорусы могут получать высокие проценты по вкладам, в том числе и валютным. От этого зависят и процентные ставки по кредитованию.



Что будет в перспективе со ставками по кредитам? И как государство поддержит бизнес? На эти и другие вопросы премьер-министр Беларуси Роман Головченко ответил в проекте "Успеть до полуночи". Интервью доступно на YouTube-канале "Беларусь 1".