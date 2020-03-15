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Что будет в тренде этой весной?
В Минске появляется все больше арт-пространств и шоу-румов, где свои коллекции представляют белорусские дизайнеры. От лаконичного "кэжуал" до по-настоящему авангардных "луков". Что будет в тренде этой весной? Надежда Сербиненко узнала, как продвигают новые бренды.
Отшить свою коллекцию, создать собственный бренд, выставить одежду на продажу... Но и это далеко не все шаги на пути к успеху для любого дизайнера. Правильное продвижение, раскрутка бренда - этим активно занимается и белорусский фешн.
Дизайнер Елена Казак работает в узком и довольно необычном для Беларуси сегменте - деми кутюр, премиум и люкс. Это дорогие ткани - шелк, бархат. Ручная вышивка, кристаллы, перья. Цена изделия получается выше среднего. Но за эксклюзив модницы готовы платить.
Культура разумного потребления - этот экотренд ворвался в модную индустрию несколько лет назад. И белорусские дизайнеры активно его поддержали. Меньше, но лучше! По такому принципу работают многие отечественные бренды.
Удобной площадкой для размещения эксклюзивных вещей в единичном экземпляре стали мультибрендовые бутики. На одной такой площадке могут быть представлены до тридцати брендов.
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