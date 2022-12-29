До Нового года осталось совсем чуть-чуть. Многие уже поставили елку, украсили ее. Купили подарки родным и близким. Кому-то это еще все предстоит...

Что дарят белорусы к Новому году и учитывают ли то, что предпочитает символ наступающего года - Черный Кролик - узнавала Дарья Рачко.

Новогодний шопинг всей семьей

На предновогодний уже завершающий шопинг семья Трикоза выбралась в полном составе. Посмотреть что-то друзьям, докупить для себя, да и просто зарядиться новогодним настроением. Ведь подарки родным уже куплены. Никто не знает, что кому подарят. Тайна раскроется только в новогоднюю ночь. Такова традиция семьи года - 2022. У Юлии и Владислава трое уже практически взрослых детей.









У каждого цели и желания свои. Кто-то хочет получить машину, кто-то поехать на отдых, кстати, в этом году выбирают нас, и это подтверждают и авиакомпании, и туроператоры - популярны у россиян и у жителей стран дальнего зарубежья. К нам можно и на конную прогулку вдоль реки, на воздушном шаре, лыжах, сноуборде - природа и правда захватывает, к тому же к Новому году отличный подарок для всей семьи.

Проверенная классика - бытовая техника: это и чайник, утюг, новый сервиз... Сейчас на все - скидки.

То, что понадобится, уж точно набор к новогоднему столу: полотенца, салфетки, скатерти.

И куда Новый год без елки! Живая или искусственная. По вкусу на любой кошелек. Ее же надо еще и украсить!

Черный Водяной Кролик - символ 2023 года

Спектр подарков широк. Если еще не определились, можно положиться на символ этого года. Черный Водяной Кролик - животное достаточно запасливое и практичное. Поэтому и подарки к Новому году должны быть соответствующими.

Новый год - это время подарков, волшебства и чудес. Пару дней назад к нам в руки попало письмо, написанное Деду Морозу. В нем дети просят в подарок маленькое пушистое домашнее животное - это их давняя мечта. И мы решили ее исполнить: связались с одним из хозяйств в Минской области. И сейчас мы идем забирать Черного Кролика - символ этого года. И через буквально час он уже окажется у семьи.

Ирина разводит карликовых декоративных кроликов уже 10 лет. Сейчас в хозяйстве дюжина ушастых. Одним из них - порадовать семью - почетную миссию буквально передала в наши руки.

Минчанка Екатерина Балтян растит троих одна, помогает бабушка. Лизе - 9, Ксюше и Даше - 5. У них дома уже есть кот, но рады, что не только у него появится новый друг.

Следующий год - год Кролика - предвещает счастье, гармонию… Команда Агентства теленовостей поздравила семью с наступающими новогодними праздниками.