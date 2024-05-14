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Что делать абитуриентам, которые по уважительной причине не смогут сдать экзамен?

Что делать абитуриентам, которые по уважительной причине не смогут сдать экзамен?

Что делать абитуриентам, которые по уважительной причине не смогут сдать экзамен, в программе "Панорама" рассказал начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси Сергей Пищов.

По его словам, есть возможность пройти централизованное тестирование в резервные дни. Для того чтобы зарегистрироваться на резервный день, в пункт регистрации необходимо предоставить документ, подтверждающий уважительность причины: болезнь, либо иное обстоятельство. "Необходимо, чтобы была регистрация на основной день тестирования. То есть перерегистрация на резервные дни возможна только в случае, если абитуриентзарегистрированна основной день", - обратил внимание специалист.

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