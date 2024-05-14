Что делать абитуриентам, которые по уважительной причине не смогут сдать экзамен?

По его словам, есть возможность пройти централизованное тестирование в резервные дни. Для того чтобы зарегистрироваться на резервный день, в пункт регистрации необходимо предоставить документ, подтверждающий уважительность причины: болезнь, либо иное обстоятельство. "Необходимо, чтобы была регистрация на основной день тестирования. То есть перерегистрация на резервные дни возможна только в случае, если абитуриентзарегистрированна основной день", - обратил внимание специалист.