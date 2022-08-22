Что делать, если наниматель не хочет заключать трудовой договор, рассказал Игорь Старовойтов

Что делать, если наниматель не хочет заключать трудовой договор, рассказал замминистра труда и социальной защиты Беларуси Игорь Старовойтов в эксклюзивном интервью программе "Панорама".

По его словам, прежде всего молодому человеку надо знать, что трудовые отношения должны быть официально оформлены. "Он должен обязательно подписать трудовой договор с нанимателем. Потому что это является его защитой, это его гарантия. В трудовом договоре прописывается его обязанности, права, уровень заработной платы, режим рабочего времени. И в дальнейшем, если возникает какая-то спорная ситуация с нанимателем, трудовой договор поможет ему защищать его права", - рассказал замминистра труда и социальной защиты Беларуси.

Бывают ситуации, когда затягивают заключение трудового договора, обещают это сделать, но потом не делают. Игорь Старовойтов советует работнику в таком случае иметь принципиальную позицию и настаивать на том, чтобы трудовой договор был.