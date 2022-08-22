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Что делать, если наниматель не хочет заключать трудовой договор, рассказал Игорь Старовойтов
Что делать, если наниматель не хочет заключать трудовой договор, рассказал замминистра труда и социальной защиты Беларуси Игорь Старовойтов в эксклюзивном интервью программе "Панорама".
По его словам, прежде всего молодому человеку надо знать, что трудовые отношения должны быть официально оформлены. "Он должен обязательно подписать трудовой договор с нанимателем. Потому что это является его защитой, это его гарантия. В трудовом договоре прописывается его обязанности, права, уровень заработной платы, режим рабочего времени. И в дальнейшем, если возникает какая-то спорная ситуация с нанимателем, трудовой договор поможет ему защищать его права", - рассказал замминистра труда и социальной защиты Беларуси.
Бывают ситуации, когда затягивают заключение трудового договора, обещают это сделать, но потом не делают. Игорь Старовойтов советует работнику в таком случае иметь принципиальную позицию и настаивать на том, чтобы трудовой договор был.
Если работник чувствует, что наниматель не хочет заключать трудовой договор, то необходимо обращаться в государственную инспекцию труда, там ему помогут решить этот вопрос.
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