Что делать, если потеряли питомца?

Полина Базылева руководит музыкальной группой "Чараўніцы". И она очень скучает по своему псу, когда уезжает на гастроли. Но самым тяжелым было расставание, когда Чак убежал гулять и не вернулся.

Три дня искали пса. Безрезультатно. Статистика такова: если в течение суток животное не нашлось, с каждым часом шансов найти все меньше и меньше. Оно может попасть мод машину.

Незамедлительно съездите в приют - вдруг животное попало в отлов. И дайте объявление в социальных сетях. Правда, тут есть проблема. Слишком много мелких сообществ и сайтов. Это усложняет процесс поиска.

Полине повезло. Как раз через сообщество "Потеряшки" удалось найти Чака. Оказалось, он прибился к санаторию в Шкловском районе. А это почти 100 километров от их дома в деревне.

В дорогу добрые люди дали Чаку еще вкусняшек. Кстати, за находку животного полагается вознаграждение - 20% от его стоимости.