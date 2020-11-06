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Что делать, если потеряли питомца?
Полина Базылева руководит музыкальной группой "Чараўніцы". И она очень скучает по своему псу, когда уезжает на гастроли. Но самым тяжелым было расставание, когда Чак убежал гулять и не вернулся.
Три дня искали пса. Безрезультатно. Статистика такова: если в течение суток животное не нашлось, с каждым часом шансов найти все меньше и меньше. Оно может попасть мод машину.
Незамедлительно съездите в приют - вдруг животное попало в отлов. И дайте объявление в социальных сетях. Правда, тут есть проблема. Слишком много мелких сообществ и сайтов. Это усложняет процесс поиска.
Полине повезло. Как раз через сообщество "Потеряшки" удалось найти Чака. Оказалось, он прибился к санаторию в Шкловском районе. А это почти 100 километров от их дома в деревне.
В дорогу добрые люди дали Чаку еще вкусняшек. Кстати, за находку животного полагается вознаграждение - 20% от его стоимости.
Итак, если вы потеряли питомца, размещайте объявления на столбах и в интернете, опрашивайте собачников вашего района, обращайтесь к волонтерам и в приюты. Но самый надежный способ быстро найти животное - надеть ошейник с номером телефона или чипировать. Если вы увидели потерявшегося питомца, придержите у себя пару дней и постарайтесь найти хозяев. Кто-то теряет, кто-то находит. Главное, чтобы пропажи всегда возвращались домой.
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