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Что делать, если вы нашли потерянную кем-то вещь?

Многие из нас случайно находили какую-то потерянную вещь. При этом сталкивались с вопросом, что делать, если нашел телефон, кошелек, дамскую сумочку на улице, либо в общественном транспорте, парке? Согласитесь, неожиданная находка чужой вещи всегда вызывает двоякие чувства у нашедшего.

Что делать с найденной вещью, чтобы не попасть в неприятности. Как правильно поступить в такой ситуации, чтобы в скором времени вам в дверь не позвонили милиционеры? Как по закону поступить с находками?

Нужно действовать в зависимости от того, где найдена вещь - на улице или в транспорте

  • Если вы нашли забытые другими пассажирами вещи в городском транспорте, сообщите об этом водителю.
  • Если вы обнаружили на улице, забытые кем-то вещи, и они не кажутся подозрительными, лучше отнести их в ближайшее отделение милиции.

Помните, за ребенка, присвоившего найденную вещь, отвечают родители.

Если владельца найденной вещи не установят, ее возвратят нашедшему

Мало кто знает, что если в течение полугода владельца найденной вещи не установят, ее возвратят нашедшему, который сможет распоряжаться ею по своему усмотрению. В случае, если он откажется от имущества, его передадут в доход государства. Также человек, который нашел чужую вещь и вернул владельцу, может требовать от него вознаграждение.

За присвоение найденного, т.е. чужого имущества, грозит штраф

Помните, по закону, за присвоение найденного, т.е. чужого имущества, грозит штраф до пяти базовых величин. За присвоение находки в особо крупном размере (свыше 1000 базовых величин) - общественные работы, штраф или арест до трех месяцев. Увы, но поговорка, что упало, то пропало, в данной ситуации себя не оправдывает.

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