Что делать, если вы нашли потерянную кем-то вещь?

Многие из нас случайно находили какую-то потерянную вещь. При этом сталкивались с вопросом, что делать, если нашел телефон, кошелек, дамскую сумочку на улице, либо в общественном транспорте, парке? Согласитесь, неожиданная находка чужой вещи всегда вызывает двоякие чувства у нашедшего.



Что делать с найденной вещью, чтобы не попасть в неприятности. Как правильно поступить в такой ситуации, чтобы в скором времени вам в дверь не позвонили милиционеры? Как по закону поступить с находками?



Нужно действовать в зависимости от того, где найдена вещь - на улице или в транспорте





Если вы нашли забытые другими пассажирами вещи в городском транспорте, сообщите об этом водителю.

Если вы обнаружили на улице, забытые кем-то вещи, и они не кажутся подозрительными, лучше отнести их в ближайшее отделение милиции.

Помните, за ребенка, присвоившего найденную вещь, отвечают родители.

Если владельца найденной вещи не установят, ее возвратят нашедшему

Мало кто знает, что если в течение полугода владельца найденной вещи не установят, ее возвратят нашедшему, который сможет распоряжаться ею по своему усмотрению. В случае, если он откажется от имущества, его передадут в доход государства. Также человек, который нашел чужую вещь и вернул владельцу, может требовать от него вознаграждение.

За присвоение найденного, т.е. чужого имущества, грозит штраф