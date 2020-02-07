Что делать, если запотело зеркало?

Во время принятия душа горячая вода становится источником образования теплого пара, который не уходит в вентиляцию по разным причинам. Как итог - столкновение холодной поверхности и горячего пара заканчивается выпадением конденсата, который как раз и образуется на горе-стекле.



Проблема эта не самая серьезная в нашей жизни, однако как-то неохота постоянно вытирать зеркало. Решить вопрос можно разными способами, но лучше всего использовать проверенный дедовский метод - натрите зеркало каким-нибудь веществом с гидрофобными свойствами, использование которых при этом не приведет к значительному ухудшению видимости.



Помочь нам может зубная паста и пена для бритья. Просто наносим небольшое количество любого из этих средств на уголок полотенца и растираем.



Имейте ввиду! Зубная паста, помимо прочего, обладает абразивными свойствами, так что, не перестарайтесь, чтобы не оставить царапин.



Кроме того, использовать можно еще и обычное хозяйственное мыло. Возьмите влажную тряпку и натрите ее уголок мылом. После этого натрите зеркало. Подождите несколько минут и протрите зеркало еще раз просто сухой тряпкой. И можете забыть о проблеме недели на полторы.







