Что делают в Глубокском районе для подготовки кадров АПК?

Молодые люди у нас сегодня современные. Несмотря на то что они еще в таком юном возрасте, все-таки стараются много сделать для нашей страны, кто в чем может. Кто в учебе, кто в спорте, кто в общественной работе. Они должны быть ответственными гражданами нашей страны и самое главное - патриотами.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси