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Что делают в Глубокском районе для подготовки кадров АПК?
Для работы на современных агропромышленных комплексах необходимо привлекать больше молодых специалистов. На этом сделал акцент председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко во время общения с учащимися и преподавателями Глубокского государственного колледжа.
Один из его профилей - аграрный. Для подготовки кадров внедряют передовые технологии, работает центр точного земледелия. Обучение организовано в том числе для специалистов агропромышленного объединения.
Молодые люди у нас сегодня современные. Несмотря на то что они еще в таком юном возрасте, все-таки стараются много сделать для нашей страны, кто в чем может. Кто в учебе, кто в спорте, кто в общественной работе. Они должны быть ответственными гражданами нашей страны и самое главное - патриотами.
Также Владимир Андрейченко сегодня провел выездной прием. Вопросы были разные: асфальтирование дорог в сельской местности, оборудование электроотопления в частных домах и др. Также люди пришли и с благодарностью за оперативное решение вопросов, озвученных на предыдущих приемах. В частности, за содействие в капремонте многоквартирного дома в райцентре.
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