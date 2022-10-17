3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Что делают военные для недопущения диверсий и провокаций на границе, рассказали в Минобороны РБ
Вооруженные Силы Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению охраны государственной границы. В настоящее время реализуется комплекс мероприятий по ротации подразделений. Об этом БелТА сообщили в Министерстве обороны.
"Основная цель мероприятий по усилению государственной границы - обеспечение безопасности граждан Республики Беларусь, пресечение нарушения государственной границы, исключение каналов поставки оружия и боеприпасов, - рассказали в ведомстве. - С целью недопущения диверсий и провокаций под охрану взяты мосты, переезды, железнодорожные пути, оборудованы позиции для стрельбы из стрелкового оружия и военной техники".
Задачи по усилению охраны государственной границы выполняются с участием территориальных органов МВД и Государственного пограничного комитета, добавили в Минобороны.
Фото:Олег Некало, "Ваяр"
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов