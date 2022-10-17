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Что делают военные для недопущения диверсий и провокаций на границе, рассказали в Минобороны РБ

Что делают военные для недопущения диверсий и провокаций на границе, рассказали в Минобороны РБ

Вооруженные Силы Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению охраны государственной границы. В настоящее время реализуется комплекс мероприятий по ротации подразделений. Об этом БелТА сообщили в Министерстве обороны.

"Основная цель мероприятий по усилению государственной границы - обеспечение безопасности граждан Республики Беларусь, пресечение нарушения государственной границы, исключение каналов поставки оружия и боеприпасов, - рассказали в ведомстве. - С целью недопущения диверсий и провокаций под охрану взяты мосты, переезды, железнодорожные пути, оборудованы позиции для стрельбы из стрелкового оружия и военной техники".

Задачи по усилению охраны государственной границы выполняются с участием территориальных органов МВД и Государственного пограничного комитета, добавили в Минобороны.


Фото:Олег Некало, "Ваяр"

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