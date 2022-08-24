Что должен уметь ребенок к 7 годам? В Беларуси утвердили стандарт дошкольного образования

Министерство образования Беларуси утвердило образовательный стандарт дошкольного образования, сообщает БелТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Образовательный стандарт устанавливает требования к результатам освоения программы дошкольного образования, содержанию учебно-программной документации, срокам получения образования и организации образовательного процесса. Он обязателен для применения в учреждениях образования, санаторно-курортных и оздоровительных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования. Документ определяет основные составляющие процесса воспитания. Среди них идеологическое, гражданское, патриотическое, духовно-нравственное и эстетическое воспитание, воспитание психологической и физической культуры, формирование навыков здорового образа жизни, трудовое и профессиональное воспитание и др.

Освоение воспитанниками образовательной программы дошкольного образования возможно при правильно организованных условиях ее реализации, а также при активном участии детей в образовательной деятельности.

Например, к семи годам ребенок умеет

пересказывать короткие сказки и рассказы;

называть слова белорусского и русского языков, которые совпадают или похожи по произношению, но имеют разное лексическое значение;

называть сезонные изменения в неживой природе, мире растений и животных, одежде, труде, природе и играх детей;

замечать и называть маскировочную окраску (например, бабочки, кузнечики, воробьи, лягушки, зайцы) и соотносить с теми объектами природы, под которые они маскируются;

называть правила безопасного поведения в процессе взаимодействия с растениями и животными в лесу, на лугу, на водоеме;

решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание;

различать и называть геометрические фигуры, считать до 20;

отличать реальный и воображаемый мир, реальные последствия действий, поступков от воображаемых, обосновывая свои выводы; выразительно читать стихи.

Кроме того, он может

назвать свой адрес, номера телефонов (домашний, родителей, разных служб);

рассказать, как вести себя в потенциально опасных ситуациях в быту, на улице, в природе;

а также рассказать о родном населенном пункте, стране, ее столице и их достопримечательностях.