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Что должен уметь ребенок к 7 годам? В Беларуси утвердили стандарт дошкольного образования
Министерство образования Беларуси утвердило образовательный стандарт дошкольного образования, сообщает БелТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.
Образовательный стандарт устанавливает требования к результатам освоения программы дошкольного образования, содержанию учебно-программной документации, срокам получения образования и организации образовательного процесса. Он обязателен для применения в учреждениях образования, санаторно-курортных и оздоровительных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования. Документ определяет основные составляющие процесса воспитания. Среди них идеологическое, гражданское, патриотическое, духовно-нравственное и эстетическое воспитание, воспитание психологической и физической культуры, формирование навыков здорового образа жизни, трудовое и профессиональное воспитание и др.
Освоение воспитанниками образовательной программы дошкольного образования возможно при правильно организованных условиях ее реализации, а также при активном участии детей в образовательной деятельности.
Например, к семи годам ребенок умеет
пересказывать короткие сказки и рассказы;
называть слова белорусского и русского языков, которые совпадают или похожи по произношению, но имеют разное лексическое значение;
называть сезонные изменения в неживой природе, мире растений и животных, одежде, труде, природе и играх детей;
замечать и называть маскировочную окраску (например, бабочки, кузнечики, воробьи, лягушки, зайцы) и соотносить с теми объектами природы, под которые они маскируются;
называть правила безопасного поведения в процессе взаимодействия с растениями и животными в лесу, на лугу, на водоеме;
решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание;
различать и называть геометрические фигуры, считать до 20;
отличать реальный и воображаемый мир, реальные последствия действий, поступков от воображаемых, обосновывая свои выводы; выразительно читать стихи.
Кроме того, он может
назвать свой адрес, номера телефонов (домашний, родителей, разных служб);
рассказать, как вести себя в потенциально опасных ситуациях в быту, на улице, в природе;
а также рассказать о родном населенном пункте, стране, ее столице и их достопримечательностях.
При организации образовательного процесса должен быть обеспечен компетентностный подход, охрана жизни и здоровья воспитанников, соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, создание условий для развития творческих способностей воспитанников, обеспечение социально-педагогической поддержки воспитанников и оказания им психологической помощи, а также создание специальных условий для получения образования детьми с особенностями психофизического развития. Постановление № 228 вступает в силу с 1 сентября 2022 года.
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