Павел Капуцкий собрал важные факты о II Европейских играх

В Беларусь продолжают прибывать зарубежные гости. Ритм жизни столицы поменялся, и многие это уже ощутили. Поэтому один из первых вопросов: "Что должны знать хозяева и гости Минска в связи с проведением II Европейских игр"? Наш спортивный обозреватель Павел Капуцкий собрал все важные факты. Это историческая церемония открытия в Баку! Панамериканские, Африканские, Азиатские. У Европы свои Игры появились только в 2015 году. 50 стран, 30 видов спорта и почти 6 тысяч спортсменов. Съемочная группа Агентства теленовостей работала в Азербайджане и видела, как наши спортсмены завоевали 43 медали. Из них 10 - золотые! Седьмое место в общем зачете.





На разных этапах на проведение II Игр претендовали Нидерланды, Польша, Турция, Россия, Великобритания. Но 21 октября 2016 года на Генеральной ассамблее ЕОК в Минске выбрали белорусскую столицу.



В отличие от Азербайджана Беларусь не возводила под Игры дорогие новые объекты. Чтобы уменьшить расходы, страна-хозяйка сама определяла виды спорта, и в итоге их количество сократили с азербайджанских 30 до 15.



В Минске ждут не меньше 30 тысяч туристов. С 10 июня по 10 июля действует безвизовый въезд на любом виде транспорта. Обязательно иметь паспорт и билет на соревнования, церемонию открытия или закрытия.



Более 4 тысяч спортсменов из полусотни стран. 200 комплектов медалей. Турниры по бадминтону, боксу и дзюдо пройдут в ранге чемпионатов Европы.



В десяти видах спорта соревнования станут квалификационными к Олимпиаде 2020 года в Токио. И, возможно, самыми мотивированными будут игроки в настольный теннис. Путевки в Японию получат все призеры одиночных разрядов, лучшая смешанная пара и победитель командного турнира. За Беларусь сыграет легендарный Владимир Самсонов.



Поклонники бадминтона увидят чемпиона мира и бронзового олимпийского призера Виктора Аксельсона из Дании. Много олимпийских чемпионов будет в борьбе. Любители легкой атлетики на "Динамо" ждут наших звезд - Эльвиру Герман, Марину Арзамасову, Анастасию Мирончик-Иванову, Максима Недосекова и других.