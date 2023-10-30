Что думает новое поколение о службе в армии, что ждет призывников на полигонах - в проекте "Диспозиция"

Система обеспечения безопасности в эти дни сдает своеобразный тест. В Беларуси идет отправка пополнения в войска. Готовность новобранцев встать в строй - это, можно сказать, показатель защищенности страны сегодня и завтра. Что думает новое поколение о службе, когда вокруг вспыхивают конфликты? И что ждет вчерашних призывников на полигонах? Об этом в проекте "Диспозиция".

Все-таки приятно наблюдать, как ошибаются в прогнозах беглые, причем не теряют энтузиазма и вновь гордо становятся на грабли. Это о призыве в армию. Начиная с 2020 года, прямо смакуют иные наши мобильные соотечественники предрекаемый ими же провал призывных кампаний в Вооруженные Силы. И ведь целые акции разворачивались по запугиванию матерей солдат, самих парней, грозились похоронками даже, личные данные срочников зачем-то выкладывали в Сети. И ровно все наоборот выходит. Аншлаг в военных комиссариатах как был, так и остался. Беларусь - вообще единственная страна в регионе, если не в мире, где отправка новобранцев в войска до сих пор остается праздником. Это даже немного противоречиво, учитывая реальность. Но как раз то, что ситуация вокруг напряженная, стало фактором усиления мотивации служить. Потому что, глядя по сторонам, молодые люди еще больше ценят мир в своей стране и понимают, что для замораживания этого статуса придется постараться.

Кстати, легких путей парни не ищут. Многие изъявили желание влиться в ряды Сил специальных операций. Впрочем, во всех родах войск служба у нынешнего призыва ожидается креативной. Хандрить не придется и на депрессию времени не останется. Теперь в армии учат побеждать в меньшинстве, когда тебя обстреливают со всех сторон, а путь к успеху лежит через собственную инициативу. От высоких технологий тоже отдохнуть не получится. Почти каждый боец близко ознакомится, к примеру, с беспилотниками. Научится и управлять, и бороться с дронами. Буквально на днях коптеры на учении батальона столичной механизированной бригады применяли, не стесняясь, срочники. Наводили артиллерию. Так что в армии теперь прежде всего крепнет интеллект.

Минометы и артиллерия работали с дальних позиций, корректировка их производилась исключительно операторами "мавиков", которые прошли обучение, в том числе и солдаты срочной службы. Они вместе с командирами отделений подымали "мавики" в воздух, наблюдали разрывы, подавали корректировку артиллеристам. Командир подразделения

Мамам на заметку. После службы сын сможет и в медицинских вопросах поддержку оказать. Все солдаты проходят серьезный курс подготовки, а некоторые осваивают в войсках специальность санитарных инструкторов.

"Наша задача - помогать нашим товарищам. Для меня это было золотым опытом. Я узнал очень многое. Если в гражданской жизни случится что-то, то я думаю, что я смогу оказать первую медицинскую помощь", - отметил военнослужащий механизированной бригады Артур Макавчик.