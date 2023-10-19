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Что думают простые поляки о выборах и чего они хотят от своего правительства - опрос на улицах
Самая грязная и скандальная электоральная кампания, так оценивают эксперты парламентскиевыборы, которые прошли в Польше 15 октября2023 года. Небольшой опрос на улицах польских городов показал, что думают простые поляки и чего они хотят от своего правительства.
- Я надеюсь, что левые и "Гражданская платформа" должны победить. Но есть небольшая проблема - у оппозиции должно быть не менее 280 голосов, чтобы отклонить президентское вето, потому что он не человек чести.
Журналист: Значит, президента тоже надо менять?
- Должен быть президент, которого уважают не меньше, чем кого-либо в этом мире. А кто с ним разговаривает, кто разговаривает с президентом? Нет никакого уважения. Что он нам принес? Все говорят, что никакого скандала нет, но миллионы, миллиарды куда-то ушли? И никто не был наказан, начиная с выборов в конвертах и заканчивая этими визами.
- Вероятно, это одни из самых важных выборов, если не самые важные после политического перелома 1980-х годов. Учитывая нынешнюю ситуацию в стране, мы должны сделать все, чтобы просто сменить эту власть.
- Наконец-то у нас будет нормальная страна,то, что произошло до сих пор - это один большой провал. Мне несколько раз доводилось встречаться списовцами по рабочим делам,я вам скажу - это интеллектуальная и этическая трагедия.
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