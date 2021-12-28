Что предлагается поменять в Основном законе - в рубрике "Площадка"

Под занавес года белорусы заняты государственным строительством. В обществе активно обсуждают изменения и дополнения в Конституцию. По мнению нашего аналитика Андрея Сыча, главное, что там прописана прямая форма народовластия. Всебелорусское народное собрание наделяется широкими полномочиями и становится системой сдержек и противовесов, страховкой стабильного общества. Что еще предлагается поменять в Основном законе, послушаем в рубрике "Площадка".

Прямо сейчас каждый белорус имеет возможность решить судьбу страны на десятилетия вперед.

Диктатура народных масс набирает обороты в рамках обсуждения поправок в Конституцию

Диктатура народных масс набирает обороты в рамках обсуждения поправок в Конституцию. Остаться сторонним наблюдателем и отдать все на откуп соседа или принять активное участие и высказать свое мнение, которое впоследствии может войти в качестве поправки в новую Конституцию страны - право принимать это решение остается за каждым из нас.

Я, Андрей Сыч, это "Площадка", давайте разбираться.

Уже несколько лет в Беларуси обсуждается необходимость актуализировать Основной закон страны под новые вызовы и угрозы, которые стоят перед нашим обществом и государством. Президенту на протяжении всего этого времени демонстрировали несколько вариантов поправок в Конституцию, но все они, по словам главы государства, носили косметические изменения. Нынешний вариант, над которым работала Конституционная комиссия, несет действительно фундаментальные изменения по многим направлениям.









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Та самая диктатура народных масс получит свое юридическое оформление в виде Всебелорусского народного собрания.

Белорусское общество будет иметь инструмент прямого влияния на институты власти

Белорусское общество будет иметь инструмент прямого влияния на институты власти. Это наша уникальная и исторически сложившаяся традиция, которая берет свое начало еще со времен Полоцкого вече. Во время масштабного социологического исследования общественного мнения более 60 % граждан выразили доверие ВНС. Отчасти это связано и с тем, что этот орган народовластия уже несколько раз демонстрировал свою эффективность. Во-первых, это конституционный кризис 1996 года, во-вторых, острый период 2020-го.

Решающую роль в Беларуси играет мнение простых работящих белорусов

В обоих случаях решающую роль играло мнение простых работящих белорусов, которые являются основой нашего гражданского общества.

Несмотря на постоянное экономическое давление, государство сохранит социальную поддержку населения.

Государство сохранит социальную поддержку населения

Забота о самых незащищенных слоях населения уже давно стала традицией нашего общества, однако есть и альтернативный взгляд на этот вопрос. Так, например, знатоки рыночной экономики уже давно упрекают белорусское руководство в чрезмерно больших затратах на медицинское обслуживание. Не укладывается в их сознании, как это можно тратить столько денег и не извлекать из этого прибыль. Вот и содержанкам своим в антинародной Конституции, которую писали под кураторством председателя Конституционного суда Литвы Дайнюса Жалимаса, очень четко обозначили отношение к этому вопросу. Вот, например, первый пункт гласит, что граждане имеют право на охрану здоровья, а уже в третьем описывают свое видение этого подхода: совершенно не краснея, заявляют, что оно будет обеспечиваться за счет развития физической культуры и формирования здорового образа жизни. Это, судя по трактовкам, в больницах вместо талона к врачу каждому из нас будет поступать предложения присесть раз 8 и отжаться раз 15. Заботливые, чего уж тут скажешь!









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Еще один характерный момент - это, конечно же, ответственность. В то время как Конституционная комиссия в Беларуси предлагает увеличить требования к кандидатам на должность Президента, обозначив возрастной порог от 40 лет и 20-летний период проживания в Беларуси до выборов, в альтернативной записке от литовского куратора предлагается всем двойное гражданство.

В альтернативной записке от литовского куратора предлагается всем двойное гражданство