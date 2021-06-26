Что еще ты должен сделать сегодня для страны и людей - "Вопрос номер один" для Игоря Петришенко





Нам сейчас очень важно сделать правильные выводы и из уроков прошлого, и настоящего. Как никогда важно сохранить память и передать ее детям, научив отличать правду от подмены ценностей.

Ведь даже спустя 8 десятков лет нам, потомкам поколения победителей в самой кровопролитной войне человечества, приходится вновь противостоять нацизму и попыткам реабилитации их пособников.