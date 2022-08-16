Что ГАИ советует делать в жару?

ГАИ рекомендует автолюбителям во время жаркой погоды долго не находиться за рулем. Желательно при поездке из загородных мест выбирать время более позднее, чтобы не было жары. Убедиться в том, чтобы в аптечке автомобиля были необходимые лекарства, чтобы по возможности работал кондиционер. Также иметь при себе запас воды и контролировать свое физическое состояние.

Даниил Гатченя, инспектор ГАИ Первомайского РУВД г. Минска