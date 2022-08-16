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Что ГАИ советует делать в жару?
Сегодня в Минске объявлен желтый уровень опасности. Температура прогреется до +29 градусов. В таких погодных условиях особую осторожность следует проявлять автолюбителям. Перегрев за рулем может привести к недомоганию и потере внимания. Чтобы избежать аварийных ситуаций, ГАИ напоминает о правилах безопасности.
ГАИ рекомендует автолюбителям во время жаркой погоды долго не находиться за рулем. Желательно при поездке из загородных мест выбирать время более позднее, чтобы не было жары. Убедиться в том, чтобы в аптечке автомобиля были необходимые лекарства, чтобы по возможности работал кондиционер. Также иметь при себе запас воды и контролировать свое физическое состояние.
Особое внимание на свое физическое состояние надо обратить водителям пожилого возраста и лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кстати, водителям надо учитывать и состояние дорожного полотна. Из-за высоких температур на асфальте появляются углубления. Это может привести к потере управления автомобилем.
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