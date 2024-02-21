3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Что гендиректор рассказал о безопасности БелАЭС
Вопросы безопасности БелАЭС для белорусов очень важны, поскольку жива память о чернобыльской трагедии. Наши оппоненты умело спекулируют на вопросах безопасности и различных страхах. Белорусская атомная электростанция современна и безопасна, уверяют специалисты. Какого уровня технологии применялись при ее строительстве, какие системы безопасности там предусмотрены, рассказал генеральный директор Белорусской атомной электростанции Сергей Бобович.
По его словам, у БелАЭС есть референтные блоки. "Перед нами референтная станция Ленинградской АЭС-2, - отметил он. - Когда мы планировали и когда строили наш объект, уже работала станция, которая полностью подтверждала свою безопасность (ЛАЭС-2). То есть мы не строили какой-то пилотный проект".
Говоря о проекте БелАЭС, Сергей Бобович подчеркнул, что сам реактор поколенияIII+ ВВЭР-1200, то есть с дополнительными системами защиты безопасности и каналами безопасности. "Необходимо отметить, что он родился из ВВЭР-1000, то есть это проект, который прекрасно себя зарекомендовал в 80-90-е годы. И этот проект прошел развитие, по большому счету ВВЭР-1200 - это эволюция ВВЭР-1000. Поэтому это современные надежные технологии, которые базируются уже на очень большом опыте эксплуатации подобных блоков", - констатировал он.
Смотрите программу "Экономическая среда" ЗДЕСЬ
БелАЭС абсолютно безопасна, уверен Сергей Бобович, и системы, которые сегодня применяются на белорусской станции, сейчас тиражируются Росатомом на других зарубежных проектах, практически в идентичном виде в Турции, Египте. Также работы идут и в Венгрии. "Поэтому у нас очень хорошие референции для нашей станции, - сказал он. - По системам безопасности мы прошли не одну проверку и не одну миссию в МАГАТЭ и ВАО АЭС, организациях, которые сопровождали нас с момента строительства до момента включения и дальше будут сопровождать нас. И мы прекрасно понимаем, что если бы какие-то замечания у нас были (а у нас дефицит абсолютно по отказам, то есть у нас нет абсолютно никаких противопоказаний), то мы бы знали".
Человеческий фактор исключается на такой станции, считает гендиректор БелАЭС. На станции установленаавтоматическая система управления технологическим процессом АСУТП, которая во многих режимах, по его словам, не даст персоналу минут 30 подойти, чтобы в ручном режиме что-то поправить. "Все отстроено, - гарантирует Сергей Бобович. - В отличие от многих проектов обычной энергетики, с которыми многие сталкиваются, все режимы, которые у нас работают, они были протестированы до включения блока в эксплуатацию. То есть все системы были дополнительно протестированы".
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
"Контроль качества" расскажет, как сегодня развивается БНБК
В отношении водителя, совершившего смертельное ДТП в Витебской области, возбуждено уголовное дело
Кто представит Беларусь на международном конкурсе авторской песни "Наше поколение"
В рамках акции "Марафон единства" Пинск получил в подарок новый мурал от БРСМ
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов