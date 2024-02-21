Что гендиректор рассказал о безопасности БелАЭС

Вопросы безопасности БелАЭС для белорусов очень важны, поскольку жива память о чернобыльской трагедии. Наши оппоненты умело спекулируют на вопросах безопасности и различных страхах. Белорусская атомная электростанция современна и безопасна, уверяют специалисты. Какого уровня технологии применялись при ее строительстве, какие системы безопасности там предусмотрены, рассказал генеральный директор Белорусской атомной электростанции Сергей Бобович.

По его словам, у БелАЭС есть референтные блоки. "Перед нами референтная станция Ленинградской АЭС-2, - отметил он. - Когда мы планировали и когда строили наш объект, уже работала станция, которая полностью подтверждала свою безопасность (ЛАЭС-2). То есть мы не строили какой-то пилотный проект".

Говоря о проекте БелАЭС, Сергей Бобович подчеркнул, что сам реактор поколенияIII+ ВВЭР-1200, то есть с дополнительными системами защиты безопасности и каналами безопасности. "Необходимо отметить, что он родился из ВВЭР-1000, то есть это проект, который прекрасно себя зарекомендовал в 80-90-е годы. И этот проект прошел развитие, по большому счету ВВЭР-1200 - это эволюция ВВЭР-1000. Поэтому это современные надежные технологии, которые базируются уже на очень большом опыте эксплуатации подобных блоков", - констатировал он.

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БелАЭС абсолютно безопасна, уверен Сергей Бобович, и системы, которые сегодня применяются на белорусской станции, сейчас тиражируются Росатомом на других зарубежных проектах, практически в идентичном виде в Турции, Египте. Также работы идут и в Венгрии. "Поэтому у нас очень хорошие референции для нашей станции, - сказал он. - По системам безопасности мы прошли не одну проверку и не одну миссию в МАГАТЭ и ВАО АЭС, организациях, которые сопровождали нас с момента строительства до момента включения и дальше будут сопровождать нас. И мы прекрасно понимаем, что если бы какие-то замечания у нас были (а у нас дефицит абсолютно по отказам, то есть у нас нет абсолютно никаких противопоказаний), то мы бы знали".