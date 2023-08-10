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Что говорят болельщики и спортсмены о II Играх стран СНГ
Работа фан-зон, селфи со звездами спорта, яркие эмоции от побед. Организаторы II Игр стран СНГ постарались в каждом регионе Беларуси наполнить программы экскурсиями, в том числе спосещением достопримечательностей. К примеру, в Могилеве - это легендарный мемориал "Буйничское поле" и зоосад. О важности мультиспортивного форума для сохранения мира и дружбы говорят болельщики и спортсмены:
Такие соревнования очень важны, чтобы все поучились - дети, взрослые. Хочется, чтобы таких праздников было побольше.
Для каждого из могилевчан и не только - нашей страны - это серьезное событие, да, и праздник.
Это мотивирует к дальнейшим победам, свершениям.
Только плюс для нашей страны - для имиджа нашей страны. Сюда же приезжают не только спортсмены и болельщики из разных стран и видят, в какой мы стране живем.
Я желаю, чтобы во всем мире проводились такие дружеские соревнования. Несмотря даже на то, что я сейчас проиграл в финале два раза узбекистанцам, мы остаемся братьями и всегда будем братьями
Игры стран СНГ продолжаются, а значит, принесут еще немало наград в копилку государств-участников и впечатлений болельщикам.
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