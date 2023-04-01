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Что говорят студенты и преподаватели из Витебска о Послании Президента
Не менее активно идет обсуждение и в регионах. Трансляцию смотрели не то что семьями - трудовыми коллективами. Вот что говорят студенты и преподаватели Витебской академии ветеринарной медицины.
В ежегодном своем Послании глава государства Александр Григорьевич Лукашенко поднял самую главную тему. Эта актуальная тема для любого белоруса. Мы все помним Великую Отечественную войну. И наш глава государства на сегодняшний день делает все, чтобы нашу страну не ввязали ни в какие войны. И очень важно, что нынешняя молодежь видит все это своими глазами. И понимает, что важно - свобода, конституционный строй и независимость страны.
Я очень рад, что наш глава государства поддерживает молодежную политику. И как глава студенческого совета я доволен тем, что наши студенты имеют возможность заниматься наукой, заниматься спортом. Как отметил глава государства, поддержка также будет продолжаться в дальнейшем.
В Беларуси созданы все условия для получения фундаментального и прикладного образования. Спектр специальностей широчайший. И важно, чтобы отечественное образование отвечало запросам экономики.
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