Что говорят студенты и преподаватели из Витебска о Послании Президента

В ежегодном своем Послании глава государства Александр Григорьевич Лукашенко поднял самую главную тему. Эта актуальная тема для любого белоруса. Мы все помним Великую Отечественную войну. И наш глава государства на сегодняшний день делает все, чтобы нашу страну не ввязали ни в какие войны. И очень важно, что нынешняя молодежь видит все это своими глазами. И понимает, что важно - свобода, конституционный строй и независимость страны.