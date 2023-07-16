Что говорят в Польше о боевиках - "калиновцах" и о предводительнице сбежавшего цирка - Тихановской

Насколько я знаю, 100 или 150 человек по официальной информации, большую часть белорусов, которые находятся заграницей, а мы говорим о тысячах людей, много уехало. Большинства людей, которые находятся за границей, это не касается, люди живут, работают, какие там полки, не полки - это не интересует. Тихановская вообще никого не интересует, у людей свои заботы, там люди работают, спортом занимаются, но такое там, скажу точно, не обсуждают.

Филипп Давыдов вернулся в Беларусь по решению комиссии