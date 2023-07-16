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Что говорят в Польше о боевиках - "калиновцах" и о предводительнице сбежавшего цирка - Тихановской

В феврале текущего года после указа Президента была сформирована комиссия по рассмотрению заявлений от лиц, которые совершили административные правонарушения или преступления, связанные с общественно-политическими событиями в стране в период с 1 января 2020 года до вступления в силу указа.

И уже первые ласточки вернулись на родину. У них было время для переосмысления своих действий, как, например, у Филиппа Давыдова. Молодой человек уехал из Беларуси в Польшу в 2020 году из-за того, что выходил на марши. Он обратился в комиссию по возвращению граждан и уже более недели, как вернулся на Родину. А вот что говорят в Польше о боевиках-"калиновцах" и о предводительнице сбежавшего цирка - Тихановской - узнали из первых уст.

Насколько я знаю, 100 или 150 человек по официальной информации, большую часть белорусов, которые находятся заграницей, а мы говорим о тысячах людей, много уехало. Большинства людей, которые находятся за границей, это не касается, люди живут, работают, какие там полки, не полки - это не интересует. Тихановская вообще никого не интересует, у людей свои заботы, там люди работают, спортом занимаются, но такое там, скажу точно, не обсуждают.
Филипп Давыдов вернулся в Беларусь по решению комиссии

Полный материал смотрите в видео.

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