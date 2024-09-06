ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Что грозит гражданину Японии за шпионскую деятельность в Беларуси?

Расследование дела о задержании на территории Беларуси гражданина Японии, подозреваемого в шпионской деятельности, находится на завершающей стадии.

Мера ответственности за совершенные преступления будет определена судом в полном соответствии с белорусским законодательством.

Это отметили в МИД Беларуси, куда сегодня был вызван посол Японии Хироюки Ямамото. Главе японской дипмиссии заявлен протест в связи с прецедентом, нанесшим ущерб безопасности нашей страны. При этом никто не собирается скрывать информацию от общественности, подчеркнули в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

Публично заявленные японской стороной требования скрыть данное преступление от общественности и не демонстрировать в СМИ оставлены без рассмотрения в связи с их неправомочностью. В данном контексте тем более выглядит нелепым протест по поводу демонстрации фильма, раскрывающего обществу преступный характер деяний японского гражданина. Все следственные процедуры были проведены в полном соответствии с белорусским законодательством и всеми международно-правовыми нормами. Задержанному был обеспечен консульский доступ, комфортные условия его содержания известны японской стороне, он обеспечен защитой, добровольно сотрудничает со следствием и идет на контакт со СМИ.
Анатолий Глаз, начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси

Белорусская сторона не отказывается от дальнейших контактов с японской стороной по данному делу, но подчеркивает неприемлемость любых действий иностранных разведывательных служб, нарушающих суверенитет Беларуси.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все