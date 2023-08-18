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Что и кому нужно сделать, чтобы сохранить Украину, и какой она будет страной в ближайшей перспективе - в "Клубе редакторов"
Кто на украинском поле экспериментов наладил грандиозный бизнес на вооружениях? В центре внимания экспертов и гостей "Клуба редакторов" история и будущее кровопролитного конфликта в нашем регионе.
Аргументы Александра Лукашенко в пользу мира. Чем интервью белорусского лидера взбудоражило информационное поле? Что и кому нужно сделать, чтобы сохранить Украину, и какой она будет страной в ближайшей перспективе? Какие ошибки нужно усвоить нам сегодня, чтобы подобное не повторилось завтра?
В Украине всегда были условия для внутреннего раскола, а это механизм дестабилизации любого общества. Уже во времена СССР была анти-Россия, русскоговорящим могли отказать в обслуживании в магазине, например. Но стоило заговорить на белорусском, ситуация менялась.
Как западная пресса манипулирует массовым сознанием, какие выводы делают наши беглые и почему Польша, Литва и Латвия отгораживаются шлагбаумом от безвиза? Смотрите новый выпуск "Клуба редакторов" 18 августа сразу после "Панорамы".
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