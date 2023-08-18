Что и кому нужно сделать, чтобы сохранить Украину, и какой она будет страной в ближайшей перспективе - в "Клубе редакторов"

В Украине всегда были условия для внутреннего раскола, а это механизм дестабилизации любого общества. Уже во времена СССР была анти-Россия, русскоговорящим могли отказать в обслуживании в магазине, например. Но стоило заговорить на белорусском, ситуация менялась.

Дмитрий Жук, главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня"