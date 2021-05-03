Что имел в виду певец Серега, когда назвал Александра Лукашенко хранителем баланса - ответ в вечернем эфире телеканала "Беларусь 1"

Цифровая диктатура, клиповое сознание и образ Беларуси будущего. Как все это переплетается в современном мире и почему людям все труднее понимать друг друга? Агентство теленовостей записало эксклюзивное интервью с белорусом Сергеем Пархоменко - широко известным как Серега. В нем поговорили о том, кто сегодня заказывает музыку в большой политике и почему это касается каждого. Обсудили главные угрозы для независимости современных государств.

