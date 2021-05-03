ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Что имел в виду певец Серега, когда назвал Александра Лукашенко хранителем баланса - ответ в вечернем эфире телеканала "Беларусь 1"

Цифровая диктатура, клиповое сознание и образ Беларуси будущего. Как все это переплетается в современном мире и почему людям все труднее понимать друг друга? Агентство теленовостей записало эксклюзивное интервью с белорусом Сергеем Пархоменко - широко известным как Серега. В нем поговорили о том, кто сегодня заказывает музыку в большой политике и почему это касается каждого. Обсудили главные угрозы для независимости современных государств.

Наш знаменитый земляк поделился мнением на предмет, что же произошло в Беларуси в августе прошлого года, а также рассказал, что же он имел ввиду, когда назвал Александра Лукашенко хранителем баланса. Смотрите сегодня в вечернем эфире на "Беларусь 1".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все