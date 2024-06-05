Что интересного посмотреть на международной выставке "ТИБО-2024"

"За три десятилетия своей работы он по праву стал авторитетной площадкой для демонстрации мировых трендов, обсуждения тенденций и перспектив в IT-сфере, способствуя динамичному движению в цифровое будущее с охватом практически всех сфер нашей жизни", - говорится в приветствии. "На фоне сложившейся геополитической обстановки основная тематика нынешнего мероприятия - обеспечение кибербезопасности и укрепление технологического суверенитета, - отметил наш Президент. - Убежден, гости и участники по достоинству оценят научно-технологические достижения белорусских разработчиков, сформируют новые деловые связи с перспективой практической пользы как для рядового потребителя, так и для страны в целом".