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Что интересного посмотреть на международной выставке "ТИБО-2024"

Цифровая трансформация экономики. Сегодня на "Минск-Арене" открылась международная выставка "ТИБО-2024". Приветствие участникам и гостям юбилейного форума направил Президент.

"За три десятилетия своей работы он по праву стал авторитетной площадкой для демонстрации мировых трендов, обсуждения тенденций и перспектив в IT-сфере, способствуя динамичному движению в цифровое будущее с охватом практически всех сфер нашей жизни", - говорится в приветствии. "На фоне сложившейся геополитической обстановки основная тематика нынешнего мероприятия - обеспечение кибербезопасности и укрепление технологического суверенитета, - отметил наш Президент. - Убежден, гости и участники по достоинству оценят научно-технологические достижения белорусских разработчиков, сформируют новые деловые связи с перспективой практической пользы как для рядового потребителя, так и для страны в целом".

Беларусь можно смело назвать страной цифровых возможностей. И лучшее подтверждение - большое количество инноваций, которые представлены на форуме.

Их продолжает изучать Антон Малюта (подробности в видео).

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