Что интересует ОАЭ в Беларуси

Мы отпраздновали 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. И это был плодотворный отрезок времени, в течение которого наши страны интенсивно взаимодействовали. Причем в разных сферах: это и политика, и экономика, и культура. Если говорить более конкретно, нам любопытен сектор технологий: создание искусственного интеллекта, проекты в области зеленой экономики.

Ибрагим Салим Мохамед Аль-Мушаррах, Чрезвычайный и Полномочный Посол ОАЭ в Беларуси