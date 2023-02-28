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Что интересует ОАЭ в Беларуси
Текстильная промышленность, зеленые технологии, искусственный интеллект и продукция нефтепереработки - такова палитра интересов Объединенных Арабских Эмиратов в Беларуси. С рабочим визитом в Витебской области Чрезвычайный и Полномочный Посол ближневосточной страны. Состоялась встреча с руководством региона и администрации СЭЗ "Витебск", акцент на знакомстве с промышленным потенциалом севера Беларуси. Товарооборот Витебской области с ОАЭ в прошлом году составил 2,4 млрд долларов (в первую очередь за счет продажи нефтепродуктов). Доля этой страны в экспорте Витебского региона достигает 49 %. В области зарегистрированы два предприятия с капиталом из Объединенных Арабских Эмиратов.
Мы отпраздновали 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. И это был плодотворный отрезок времени, в течение которого наши страны интенсивно взаимодействовали. Причем в разных сферах: это и политика, и экономика, и культура. Если говорить более конкретно, нам любопытен сектор технологий: создание искусственного интеллекта, проекты в области зеленой экономики.
Сегодня гость побывал на одном из предприятий Витебска, которое как раз работает на экологию. Здесь производят водоочистные системы на основе собственных высокотехнологичных решений. В программе визита также знакомство с машиностроительной и перерабатывающей отраслями, с производством стеклонитей и вакцин для ветеринарии.
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