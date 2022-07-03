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Что историко-культурный комплекс "Линия Сталина" подготовил для участников "Поезда Памяти"?
Участники "Поезда Памяти" сегодня окунулись в исторические события Великой Отечественной войны. В историко-культурном комплексе "Линия Сталина" для них прошла реконструкция операции "Багратион".
Дым, огонь и грохот снарядов - познакомиться с победным наступлением приехали более 200 школьников из России и Беларуси. Под открытым небом они прочувствовали приближение освобождения нашей страны. Сильный дух защитников в том роковом 1944-м.
Мы сидели в первом ряду и видели все своими глазами. До мурашек эти действия, все, что происходило. Это помогает нам сохранить память о тех действиях, которые происходили в военные годы.
Нужно помнить, нужно рассказывать больше. Всем. Не только в своей стране, но и за рубежом о том, что были такие страшные времена, чтобы не допустить такого еще раз.
В честь 78-й годовщины освобождения Беларуси участники "Поезда Памяти" заложили аллею - посадили 78 туй. После гостей мероприятия угостили солдатской кашей.
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