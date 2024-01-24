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Что из себя представляет современная белорусская наука - смотрите в ток-шоу "Экономическая среда"

Что из себя представляет современная белорусская наука? Какие дает экономические дивиденды? Выгодны ли стране вложения в научные исследования и разработки?

Темой нового выпуска ток-шоу "Экономическая среда" станет белорусская наука, ее фундаментальные исследования и прикладные разработки. Каждое открытие наших ученых становится частью национального достояния. Глава государства традиционно нацеливает руководство научной сферы на их практикоориентированность. Крайне важно обеспечить преемственность научных достижений и подготовить плеяду успешных учеников. База для этого есть.

Мы продолжаем простым языком говорить о сложных экономических процессах в стране и за ее пределами. "Экономическая среда" - смотрите сегодня сразу после "Панорамы".

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