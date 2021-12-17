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Что нового в Тарифном соглашении Минкультуры и отраслевого профсоюза на 2022-2024 годы
Председатель Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма Татьяна Филимонова и министр культуры Республики Беларусь Анатолий Маркевич подписали Тарифное соглашение на 2022 - 2024 годы.
В разработке нового проекта двустороннего документа принимали участие руководители и эксперты как отраслевого профсоюза, так и Минкульта.
Что нового появилось в Тарифном соглашении?
- Определен двухнедельный срок рассмотрения вышестоящими органами управления неурегулированных на собраниях разногласий, которые стали основанием для отказа в подписании коллективного договора.
- Внесены дополнения в порядок оплаты труда - оплата в размере 100 процентов тарифной ставки (тарифного оклада) в случаях вынужденного простоя не по вине работника, а из-за временного отсутствия работы по причине производственного или экономического характера или в связи с эпидемиологической обстановкой.
Кроме того, в соответствии с новой редакцией соглашения наниматель обязан предоставить работнику полный день отдыха вне зависимости от того, сколько времени сотрудник работал в свой выходной день.
Гарантии занятости
В новом документе также расширены гарантии занятости.
Наниматели обязуются:
- не допускать увольнения по сокращению численности или штата, а также по истечении срока контракта одновременно двух работников из одной семьи, работников, воспитывающих детей в неполных семьях (одинокие матери (отцы), вдовы (вдовцы), опекуны), многодетных матерей (отцов), лиц, избранных в состав профсоюзных органов, за исключением нарушителей трудовой и производственной дисциплины, а также
- предоставлять работнику в период увольнения по ряду причин время для решения вопроса о дальнейшем трудоустройстве у другого нанимателя в пределах 8 рабочих часов в неделю с сохранением заработной платы.
При этом в главе 4 закреплен минимальный размер (не менее чем на 30 процентов) повышения тарифной ставки.
Понятие добросовестного работника
В новой редакции соглашения закреплено понятие добросовестного работника: это работник, не допускающий нарушений трудовой и исполнительской дисциплины и не имеющий дисциплинарных взысканий в течение года, предшествовавшего дате окончания контракта.
Увеличено количество дней (с 1 до 3) предоставления нанимателем социального отпуска работнику в случае рождения ребенка.
Отпуск без сохранения заработной платы
Теперь по письменному заявлению работника наниматель предоставляет отпуск без сохранения заработной платы по следующим семейно-бытовым причинам:
- работа над диссертацией, дипломной работой;
- необходимость прохождения лечения в лечебно-профилактических и оздоровительных учреждениях;
- необходимость ухода за больным членом семьи (родители, дети, родные братья, сестры) на основании заключения медицинского учреждения, а также сопровождения его на лечение;
- бракосочетание детей, внуков работника;
- рождение внуков;
- иные случаи, предусмотренные в коллективных договорах, соглашениях.
Продолжительность отпусков определяется коллективными договорами организаций, а также в индивидуальном порядке по соглашению сторон (30 календарных дней и более).
Предоставление другой работы или переподготовка, связанные со здоровьем
Наниматель в случае ухудшения состояния здоровья работника, обусловленного условиями труда, утраты профессиональной трудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, должен предоставить работнику с его согласия работу в соответствии с заключением врачебно-консультационной комиссии или медико-реабилитационной экспертной комиссии (при уменьшении размера заработной платы на новом месте работы - с сохранением среднего заработка по прежнему месту работы в течение не менее одного месяца со дня предоставления) или обеспечить за счет средств, предусмотренных на осуществление обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, направление работника на переподготовку, профессиональную подготовку с сохранением на период получения образования среднего заработка, а при необходимости - его реабилитацию. В законодательстве срок сохранения среднего заработка - не менее двух недель.
Социальные гарантии участников мероприятий
Расширены социальные гарантии работников. Так, наниматели сохраняют средний заработок работникам организаций, участвующим в спортивных соревнованиях и других культурно-массовых мероприятиях, на период их проведения и оплачивают проезд участников к месту их проведения и обратно, представляющих интересы организации.
Контракты с молодыми специалистами
С молодыми специалистами, молодыми рабочими, прибывшими на работу по направлению после окончания государственного учреждения образования, контракты заключить только с их письменного согласия. Контракт заключается на срок не менее чем на 2 года. Таким работникам устанавливается в соответствии с абзацем 3 пункта 3 части первой ст. 2612 Трудового кодекса Республики Беларусь надбавка в размере не менее 30 % оклада.
Наниматели в случаях участия работников организаций в качестве делегатов (представителей выборных органов профсоюза) на съездах, пленумах, конференциях, кратковременной учебе, обучающих семинарах, организованных профсоюзом, сохраняют по месту их работы средний заработок за период участия в названных выше мероприятиях.
По окончании торжественного события представители Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма поздравили работников Министерства культуры с наступающим Новым годом и подарили по этому случаю нарядную живую елочку, украшенную натуральными игрушками в виде долек апельсина, шишками и плодами корицы! Собравшиеся пожелали друг другу здоровья, успехов и дальнейшего плодотворного сотрудничества!
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