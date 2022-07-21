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Сколько ЦТ можно будет сдавать абитуриентам в 2023 году?
В новом учебном году абитуриент, зарегистрированный для прохождения централизованного экзамена в год его проведения, вправе зарегистрироваться для прохождения ЦТ не более чем по трем иным учебным предметам вступительных испытаний и участвовать в нем только по этим учебным предметам. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 19 июля 2022 года № 472, опубликованным на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БелТА.
"Если абитуриент был зарегистрирован для участия в централизованном экзамене, проводимом в год прохождения централизованного тестирования, такой абитуриент не допускается к регистрации и участию в централизованном тестировании по тем учебным предметам, по которым он был зарегистрирован для участия в централизованном экзамене, проводимом в год прохождения централизованного тестирования", - говорится в документе.
Постановлением также определено, что абитуриентам из числа иностранцев, лиц без гражданства и белорусов, постоянно проживающих на территории иностранных государств, предоставлено право направлять в пункт регистрации для прохождения централизованного тестирования копию документа, удостоверяющего личность, и заявление не только по почте, но и посредством электронных средств связи.
Кроме того, устанавливается, что документы на регистрацию для участия в ЦТ могут подавать законные представители несовершеннолетних абитуриентов либо их представители, действующие на основании доверенности, удостоверенной нотариально или уполномоченным должностным лицом. Уточнен и перечень документов, которые они должны при этом предоставить. В настоящее время представители могут подавать документы только в случае невозможности прибытия абитуриентов в пункт регистрации по уважительной причине, например заболевание, участие в международных конкурсах и соревнованиях, служебная командировка или иные не зависящие от абитуриента обстоятельства, подтвержденные документально.
Также представители несовершеннолетних абитуриентов и представители абитуриентов смогут получать сертификат ЦТ и его дубликат (на сегодняшний день - в случае невозможности личного получения абитуриентами по уважительной причине).
Документом корректируется и постановление правительства от 16 апреля 2008 года № 565 "О взимании платы за прием и оформление документов для участия абитуриентов в централизованном тестировании и внесении дополнений и изменений в некоторые постановления Совета Министров Беларуси".
Постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 года.
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