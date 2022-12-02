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Что изменится в правилах поступления в вузы? Итоги совещания у Президента Беларуси
Министр образования Андрей Иванец на совещании у Президента Беларуси по вопросам совершенствования вступительной кампании в вузы рассказал об основных новшествах и изменениях, которые предлагается внести в правила приема, пишет БелТА.
Подготовка изменений велась с привлечением широкого круга специалистов, в том числе представителей разных учреждений образования, начиная от руководства отрасли и заканчивая педагогами на местах. Состоялись также общественные дискуссии, в которых участвовали родители и ученики. Ведь тема образования так или иначе затрагивает огромное количество людей. Только в 2023 году в Беларуси будет около 54 тыс. выпускников, которым важно узнать правила приема в вузы и сделать судьбоносный для себя выбор.
Президент, говоря об основных подходах при корректировке правил проведения вступительной кампании, еще в августе этого года ставил три основные задачи: увидеть абитуриента, не потерять одаренную, талантливую молодежь и прекратить беготню между университетами.
Чтобы обеспечить максимально справедливый подход при отборе абитуриентов, расширяются льготные категории тех, кого примут в вуз без экзаменов. Поскольку себя очень хорошо зарекомендовала практика принимать без вступительных экзаменов победителей республиканских и международных олимпиад, она будет продолжена и расширена.
"Уверен, и обсуждение это показало, что эту форму нужно расширять. В этом году предлагается проведение университетских олимпиад в региональных вузах (их победители получат право на зачисление без испытаний. - Прим. БелТА). Это позволит закрепить и оставить талантливую молодежь в регионах и подготовить соответствующие кадры", - сказал министр.
А выпускники Национального детского технопарка, которые проходят многостадийный отбор, чтобы туда попасть, смогут пойти учиться в вуз по соответствующему профилю на основании рекомендации наблюдательного совета парка.
Есть изменения и для выпускников, которые идут в вузы по целевому набору. По новым правилам для тех абитуриентов, которые будут поступать на целевую форму подготовки в вузы, предусмотрена сдача внутреннего экзамена в устной форме. "Таким образом мы сможем увидеть будущих медиков (планируем порядка 50% медиков принять на целевую форму подготовки), педагогов (порядка 20-25%), специалистов, которые будут уходить в сельское хозяйство", - сказал Андрей Иванец. По его словам, до настоящего времени по итогам собеседования принимали выпускников педагогических, аграрных, физкультурных классов. Их было принято около 1 тыс. человек в 2022-м. "В эту приемную кампанию (предстоящую кампанию 2023 года. - Прим. БелТА) мы сможем увидеть порядка 14 тыс. абитуриентов, что составляет примерно половину бюджетных мест наших вузов", - обратил внимание министр.
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