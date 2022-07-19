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Что купить ребенку в школу?
На любой вкус и цвет. Приобрести все необходимое к школе - от письменных принадлежностей до одежды и обуви - можно на школьных базарах. Брюки с завышенной талией, оверсайз и клетка виши - это лишь малая часть новинок, которые готовы предложить учащимся. Оптимальная стоимость экипировки для младших классов - от 270 до 800 рублей. Для старшеклассников - от 350 до 1200.
У нас представлено около 700 моделей, также около 200 моделей швейных изделий, остальное, предположительно, трикотажные изделия. Если рассматривать по цветовой гамме, то остается по-прежнему синий, черный. Из современного, то это образование какой-то клетки, либо элементов замка, небольшой надписи. Вот жилет, который с элементом декоративным - значок. Его можно снять и нашить какой-то шеврон либо какой-то знак школы.Всего в Беларуси будет работать более 400 базаров. В августе запланировано также проведение городских ярмарок. Приобрести школьные товары желающие смогут до сентября.
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