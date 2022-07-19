Что купить ребенку в школу?

У нас представлено около 700 моделей, также около 200 моделей швейных изделий, остальное, предположительно, трикотажные изделия. Если рассматривать по цветовой гамме, то остается по-прежнему синий, черный. Из современного, то это образование какой-то клетки, либо элементов замка, небольшой надписи. Вот жилет, который с элементом декоративным - значок. Его можно снять и нашить какой-то шеврон либо какой-то знак школы. Всего в Беларуси будет работать более 400 базаров. В августе запланировано также проведение городских ярмарок. Приобрести школьные товары желающие смогут до сентября.

Анастасия Бурач, товаровед