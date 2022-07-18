Что меняется в вопросах землепользования в Беларуси?

Хозяйственный подход в решении земельных вопросов. Президент сегодня подписал закон об изменении Кодекса о земле. Нововведения позволят, в частности, узаконить самовольно занятые земельные участки, а местным властям решить ряд проблем землепользователей в этой сфере. С 8 до 5 лет сокращается срок, в течение которого граждане, получившие землю как нуждающиеся в улучшении жилищных условий, были ограничены в праве распоряжения такими участками.

Есть послабления и для дачников. Требование главы государства - рациональное использование земельных ресурсов и справедливые базовые правила распоряжения землей. Это основа стабильности в обществе. Разработчики убеждены, в новых правилах заложен именно этот подход. Обновленный Кодекс о земле вступит в силу с начала будущего года, поправки в Гражданский - уже с 1 сентября нынешнего. Что меняется в вопросах землепользования? Об основных новациях рассказал председатель Государственного комитета по имуществу БеларусиДмитрий Матусевич.

- Одна из главных задач обновленного кодекса - быстрое решение земельных споров. Много ли их сегодня? И в целом о чем идет спор?

- Земельные вопросы копились годами еще с советских времен. Новый кодекс с учетом обращений, которых, например, в этом полугодии около тысячи и 40 % из них, т.е. порядка 400, это земельные вопросы, позволит максимально оперативно местным органам власти разрешать те сложности, которые возникли у граждан и юридических лиц. Процентов 50 это точно те мелочи, которые максимум уровень исполкома. Т.е. межличностные конфликты и другие мелкие погрешности измерений - это, конечно, местная власть может решать. Особенно если это касается земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов.

- Как новый кодекс регулирует эти вопросы?

- Во-первых, предоставлено право местным органам власти заниматься такими вопросами. Ранее, напомним, это было три года по порядку и узаконивания всех огрехов, которые накопились. И это будет распространяться только на земельные отношения, которые были зафиксированы на момент вступления в силу кодекса. Все, что позже,будет работать Гражданский кодекс, 223 статья в обновленной редакции.



- То есть можно сказать, что это амнистия на три года?

- Это амнистия на три года для отношений, которые были раньше. Наш государственный подход останется жестким. Если допустил злостное нарушение, то вероятность сноса очень высока.

- Злостное это какое?

Участок был предоставлен, например, но кто-то выехал за границу. Теперь уже сложно установить, кто, когда и при каких обстоятельствах. Поэтому мы пытались ввести какие-то критерии и там даже 10 % или нет. Но по предложению местных органов власти оставили на их рассмотрение. Наверное, можем квалифицировать это как незлостное. А если не было предоставления земельного участка, кто-то выстроил там суперсооружение в надеже на то, что оно будет узаконено, тогда местные власти посмотрят, соответствует ли оно планам застройки, если существует, и вообще целям местного развития. И может просто быть вынесено решение, которое не понравится гражданину.





news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/04b/7ytil4rxlwocabp340fuj3i8z8poefdj.jpg

- Допустим, я хочу купить кусок земли.Какие возможности для этого есть?

- Сначала местные органы власти, согласно новому кодексу, должны будут определить те территории, на которых, возможнобудет предоставление земельных участков для нуждающихся либо не нуждающихся без аукциона, и аукционную зону. Понятно, что в аукционную зону попадут востребованные участки. В сельской местности мы новым кодексом разрешаем до 1 га плюс 4 в личное подсобное хозяйство. Итого 5. А для фермерского хозяйства, понимая потребности, это 100 га.

- Как меняется размер участка ближе к столице?

- В столице все жестко - 0,15 соток. Или если у тебя были старые возможности, то новый кодекс позволит тем присоединенным деревням сформировать участки на их месте до 0,3 га. Это решит многие проблемы, которые у нас сейчас есть в окрестностях Минска и других городах крупных. Люди невиноваты, у них были одни условия хозяйствования, сейчас другие. И отрезать здесь - самое страшное для власти. А что с ней делать? Через полосицу устроить? Еще одним из новшеств, которое будет приятным для бизнеса,это будет возможность в кодексе отведения земельных участков для нестационарных объектов. Например, в сезон на пляже надо поставить сезонный объект. Раньше занимало значительное количество времени и денег. Сейчас это будет льготно.

- Выделяемая земля потом находится под контролемместных властей? Есть ли там порядок и чистота?

- Никто не снимал этой задачи, она и сейчас стоит. То есть местные органы власти сейчас просто получат, с одной стороны, больше возможностей предоставления, а с другой, они получат больше уважения от граждан, когда они смогут решать их вопросы. Соответственно, они смогут тогда требовать от граждан чуть больше. А так, безусловно, контроль исполнения законодательства лежит на соответствующих подразделениях - исполкомах и на силовиках.

- Когда эти нормы вступают в силу?