Что могло бы быть, не начнись военная спецоперация в Украине, об этом в рубрике "Площадка"

Дыма без огня не бывает. А он тлел все 8 лет в Донбассе, в виде обстрелов, бомбежек и того, что называется геноцид. Умирали дети, женщины и старики, которых в условиях необъявленной, но по факту настоящей войны планомерно истребляли, просто потому, что они не разделяли нацистской идеологии воинствующих последователей Бандеры. И западный мир такое положение вещей вполне устраивало.

И если бы не началась военная спецоперация в Украине, буквально на следующий день началась бы атака со стороны НАТО, уверены военные эксперты. Россия успела, а значит, спасены сотни тысяч жизней. Сейчас нужно делать все, чтобы Украина стала мирной страной, самостоятельной, и, действительно, демократической. Наша рубрика "Площадка".

Рассказывает Людмила Гладкая.

Укронацисты объявили охоту на мирное население Украины. В том числе на проживающих в Киеве этнических белорусов, братьев Михаила и Александра Кононовичей, их семьи. На фоне расстрелов, убийств, издевательств и пыток украинского народа бандеровцами, бандгруппировками и вдруг выпущенными на свободу преступниками (которым еще и оружие власти выдали) угроза жизни граждан более чем реальная. В Украине, по сути, узаконили преступные действия неонацистов.

В Украине, по сути, узаконили преступления неонацистов

Полицией, к примеру, одобряет убийство мэра города Кременной Владимира Струка за попытку сохранить город от разрушений и спасти жизни людей. Мол, "расстрелян неизвестными патриотами как предатель". А ведь человека похитили на подконтрольной Киеву территории Луганщины и устроили нацистскую показательную несудебную казнь заложника. Это урок тем, кто не хочет подчиниться, не хочет быть для убийц живым щитом.

На этнических белорусов, братьев Кононовичей, бандеровцы объявили охоту через соцсети. Искали их адреса, потом выложили данные. А потом один из братьев прислал мне фото порезанной двери своей квартиры… До этого бандиты приходили к матери братьев, ходили по соседям, допытываясь, где живут. Братья Кононовичи известны тем, что поддерживали Беларусь, выходили с нашими флагами на разрешенные акции в Киеве, за что уже подвергались нападениям, виновные не наказаны.

Вся Украина стараниями своих правящих персон превратилась в концлагерь. Комендантский час, людей не выпускают из страны, городов, всюду блокпосты. При непослушании, попытке идти в сторону границы - нацисты просто стреляют. Группа китайских граждан была обстреляна украинскими националистами при попытке попасть в Россию, двое получили серьезные ранения. Украинские националисты препятствовали эвакуации из Харькова более 6 тысяч граждан Индии, Вьетнама и Китая. В Мариуполе шантажируют, угрожают взорвать школу с заложниками.

При этом именно российские военные пытаются сделать гуманитарные коридоры и вывести заложников, спасают гражданское население из-под огня украинской артиллерии. ВСУ и нацбаты, отступая, бьют по людям, домам, школам из всех видов оружия. Катастрофическое положение в гуманитарной области почти во всей Украине, и именно российские военные доставляют жителям сотни тонн гуманитарных грузов. Предупреждают народ про угрозы, про тот же заминированный боевиками "Азова" в Мариуполе цех завода "Азовсталь". Люди работали и не знали, что националисты готовят подрыв.





По заказу западных спецслужб создаются фейки, постановочные видео и фото

Западные и украинские спецслужбы работают еще более усердно. По их заказу публикуются фейки, даже снимаются постановочные видео. На создание фейков вокруг ситуации в Украине только в соцсетях ежедневно тратятся сотни тысяч долларов. И неважно, что ложь раскроется буквально через минуты. Важно заставить людей сомневаться, паниковать и даже совершать преступления. Все это хорошо продается в западных медиа. Идут постоянные психологические атаки на людей - им звонят, шлют сообщения, забрасывают в почтовые ящики листовки, собирают данные о родственниках. Все это - тоже по заказу спецслужб.

Люди не знают, куда деваться от бандеровской тирании. При этом США, Запад продолжают финансировать террор украинского народа, продолжают поставлять оружие и боевиков. Ведут разговоры о возможной ядерной войне. Ни одну международную организацию не волнует гуманитарная катастрофа Донбасса. О ней не вспоминают. Им удобно жить в своей придуманной реальности, называя черное белым, преступников - жертвами, героев - врагами и агрессорами.





Ни одну международную организацию не волнует гуманитарная катастрофа в Донбассе





Заложниками оказались и граждане западных, европейских стран. Информационными заложниками. Людям не дают знать правду. Реальные сведения о том, что действительно происходит у нас, там попросту блокируются, альтернативные источники информации уничтожаются. Людей накачивают русофобией через свои медиа. Сами граждане рассказывают, что за другое мнение сталкиваются с колоссальным давлением, на работе, в университете, соцсетях. Так выглядит деградация западной политики, западного мира, как видим, совсем нецивилизованного.





Если бы не началась военная спецоперация в Украине, на следующий день началась бы атака со стороны НАТО

Если бы не началась военная спецоперация в Украине, буквально на следующий день началась бы атака со стороны НАТО. Руками бандеровцев, неонацистов. Русские солдаты успели, а значит, спасли сотни тысяч жизней. И украинским властям, если там остались не преступники, надо, как в 1940-х и позже, стать рядом с русским солдатом, чтобы на этой земле не осталось ни одного бандеровца. Нужно делать все, чтобы Украина стала мирной страной, независимой, самостоятельной.



Последнее, что сказал мне Саша Кононович: "Понимаем, что в этой ситуации мы бессильны. Все мы заложники нацгруппировок. Смотрим на дверь и ждем, когда они придут нас убивать". Рядом жена и ребенок. На связь братья Кононовичи не выходят уже сутки".

