Что на самом деле стоит за бчб-флагами - показываем трофейные немецкие кадры времен ВОВ

Интерес белорусов к истории и госсимволике после 2020 года возрос почти на 20 %. И это не удивительно - совсем недавно намхотели навязать совершенно иные атрибуты.

Но стоит только пристально взглянуть на архивную хронику, становится понятно, что на самом деле за бчб-тряпками стоят предательство, измена и миллионы погибших... И это не современная пропаганда. Это факт, который подтверждают немецкие трофейные черно-белые кадры.