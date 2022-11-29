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Что на самом деле стоит за бчб-флагами - показываем трофейные немецкие кадры времен ВОВ

Интерес белорусов к истории и госсимволике после 2020 года возрос почти на 20 %. И это не удивительно - совсем недавно намхотели навязать совершенно иные атрибуты.

Но стоит только пристально взглянуть на архивную хронику, становится понятно, что на самом деле за бчб-тряпками стоят предательство, измена и миллионы погибших... И это не современная пропаганда. Это факт, который подтверждают немецкие трофейные черно-белые кадры.

Подробности - в видео.

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